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Казань примет чемпионат России по плаванию

03:34, 07.04.2022
Казань примет чемпионат России по плаванию
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани с 24 по 29 апреля во Дворце водных видов спорта пройдет чемпионат России по плаванию. Об этом сообщает Минспорта РТ.

Столицу Татарстана будет представлять 21 пловец. На соревнования заявились более 700 спортсменов, среди которых двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Климент Колесников.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани с 18 по 22 апреля во Дворце водных видов спорта пройдет чемпионат России по синхронному плаванию среди спортсменов от 15 лет. В соревнованиях примут участие около 300 синхронистов из 11 регионов страны.

Татьяна Леухина
СпортВодные виды спорта Татарстан

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