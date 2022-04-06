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«КАМАЗ» проиграл волгоградскому «Ротору» в матче 31-го тура ФНЛ

20:15, 06.04.2022
«КАМАЗ» проиграл волгоградскому «Ротору» в матче 31-го тура ФНЛ
Фото: vk.com/fckamaz

«КАМАЗ» проиграл волгоградскому «Ротору» в матче 31-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Игра в Челнах завершилась со счетом 0:2.

«КАМАЗ» заработал 34 балла и расположился на 16-й строчке. «Ротор», набравший 30 очков, занимает 18-е место в турнирной таблице.

В субботу «КАМАЗ» сыграл вничью с «Нефтехимиком» в матче 30-го тура чемпионата ФНЛ. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Татьяна Леухина
СпортФутбол Татарстан

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