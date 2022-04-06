«КАМАЗ» проиграл волгоградскому «Ротору» в матче 31-го тура ФНЛ
«КАМАЗ» проиграл волгоградскому «Ротору» в матче 31-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Игра в Челнах завершилась со счетом 0:2.
«КАМАЗ» заработал 34 балла и расположился на 16-й строчке. «Ротор», набравший 30 очков, занимает 18-е место в турнирной таблице.
В субботу «КАМАЗ» сыграл вничью с «Нефтехимиком» в матче 30-го тура чемпионата ФНЛ. Подробности — в репортаже «Реального времени».
Татьяна ЛеухинаСпортФутбол Татарстан
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