Гафурова исключили из совета по реализации Концепции развития потенциала молодежи Татарстана

Фото: пресс-служба Московских судов общей юрисдикции

Ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова исключили из состава межведомственного координационного совета по реализации Концепции развития и интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи Татарстана «Перспектива». Указ подписал президент Татарстана Рустами Минниханов.

Место Гафурова займет временно исполняющий обязанности ректора КФУ Дмитрий Таюрский.

Также из совета исключили экс-главу Минмолодежи Татарстана и нынешнего замруководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамира Фаттахова. Вместо него включили нового министра по делам молодежи РТ Тимура Сулейманова.

Фото: minmol.tatarstan.ru

Дополнительно в состав совета вошел глава Минпромторга РТ Альберт Каримов.



В середине января Гафурова вывели из состава оргкомитета по подготовке и проведению Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit», который пройдет в 2022 году. Его место тоже занял Таюрский.

22 декабря прошлого года Гафуров был арестован Басманным судом Москвы. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору». В январе Мосгорсуд оставил его под стражей.