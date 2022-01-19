Гафуров выведен из состава оргкомитета саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit»

Фото: Максим Платонов (архив)

Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров выведен из состава оргкомитета по подготовке и проведению Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit», который пройдет в 2022 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Место Гафурова займет временно исполняющий обязанности ректора КФУ Дмитрий Таюрский.

Помимо Гафурова из состава оргкомитета исключен бывший глава Минмолодежи Татарстана и нынешний заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов. Вместо него в состав оргкомитета включили нового министра по делам молодежи РТ Тимура Сулейманова.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Тринадцатый международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022» состоится в Казани с 19 по 21 мая 2022 года. Темой его станет «Экономика совместного потребления и всеобщее благо Халяль».

22 декабря прошлого года Гафуров был арестован Басманным судом Москвы. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору». Вину Гафуров не признал и недавно обжаловал арест.

Дарья Акимова