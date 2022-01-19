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Гафуров выведен из состава оргкомитета саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit»

12:54, 19.01.2022 2
Гафуров выведен из состава оргкомитета саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit»
Фото: Максим Платонов (архив)

Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров выведен из состава оргкомитета по подготовке и проведению Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit», который пройдет в 2022 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Место Гафурова займет временно исполняющий обязанности ректора КФУ Дмитрий Таюрский.

Помимо Гафурова из состава оргкомитета исключен бывший глава Минмолодежи Татарстана и нынешний заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов. Вместо него в состав оргкомитета включили нового министра по делам молодежи РТ Тимура Сулейманова.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Тринадцатый международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022» состоится в Казани с 19 по 21 мая 2022 года. Темой его станет «Экономика совместного потребления и всеобщее благо Халяль».

22 декабря прошлого года Гафуров был арестован Басманным судом Москвы. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору». Вину Гафуров не признал и недавно обжаловал арест.

Дарья Акимова
Общество Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:12
    "Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров был выведен из состава оргкомитета по подготовке и проведению Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit»...".
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/238432-gafurova-vyveli-iz-sostava-orgkomiteta-sammita-rossiya-islamskiy-mir

    Всё же И.Гафуров остается ректором КФУ?
    И получает зарплату?
    По идее, да - до суда он только обвиняемый.

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  • Анонимно 13:18
    кому достанется его доля?
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