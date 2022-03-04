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Гафуров выведен из состава комитета по проведению 45-й сессии ЮНЕСКО в Казани

11:34, 04.03.2022
Гафуров выведен из состава комитета по проведению 45-й сессии ЮНЕСКО в Казани
Фото: Максим Платонов (архив)

Ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова вывели из состава организаторов 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Казани в 2022 году, указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Кроме Гафурова, из состава вывели:

  • экс-главу Минмолодежи Татарстана и нынешнего замруководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамира Фаттахова;
  • экс-министра культуры республики и экс-директора музея-заповедника «Казанский Кремль», нынешнего заместителя генерального директора — директора по кинопроизводству в телерадиокомпании «Новый век» (ТНВ) Айрата Сибагатуллина;
  • вице-президента Академии наук РТ, научного руководителя Института истории им Ш. Марджани АН РТ Рафаэля Хакимова.

В состав организационного комитета ввели:

  • и. о. ректора КФУ Дмитрия Таюрского;
  • министра по делам молодежи РТ Тимура Сулейманова;
  • и. о. директора НКО «Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры РТ» Зульфию Сунгатуллину;
  • директора ГБУ «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль» Ильнура Рахимова.
Фото: пресс-служба КФУ

Ранее Гафурова вывели из состава оргкомитета по подготовке и проведению Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit» и из совета по реализации Концепции развития потенциала молодежи Татарстана.

22 декабря прошлого года Гафуров был арестован Басманным судом Москвы. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору». В январе Мосгорсуд оставил его под стражей.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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