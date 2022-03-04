Гафуров выведен из состава комитета по проведению 45-й сессии ЮНЕСКО в Казани

Фото: Максим Платонов (архив)

Ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова вывели из состава организаторов 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Казани в 2022 году, указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.



Кроме Гафурова, из состава вывели:

экс-главу Минмолодежи Татарстана и нынешнего замруководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамира Фаттахова;

экс-министра культуры республики и экс-директора музея-заповедника «Казанский Кремль», нынешнего заместителя генерального директора — директора по кинопроизводству в телерадиокомпании «Новый век» (ТНВ) Айрата Сибагатуллина;

вице-президента Академии наук РТ, научного руководителя Института истории им Ш. Марджани АН РТ Рафаэля Хакимова.

В состав организационного комитета ввели:

и. о. ректора КФУ Дмитрия Таюрского;

министра по делам молодежи РТ Тимура Сулейманова;

и. о. директора НКО «Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры РТ» Зульфию Сунгатуллину;

директора ГБУ «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль» Ильнура Рахимова.

Фото: пресс-служба КФУ

Ранее Гафурова вывели из состава оргкомитета по подготовке и проведению Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit» и из совета по реализации Концепции развития потенциала молодежи Татарстана.

22 декабря прошлого года Гафуров был арестован Басманным судом Москвы. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору». В январе Мосгорсуд оставил его под стражей.

Маргарита Головатенко