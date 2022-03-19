Главное о коронавирусе на 19 марта: регистрация вакцины «Конвасэл», первые случаи смерти в Китае с января

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане не планируется отмена масочного режима

За последние сутки в Татарстане выявлено 433 случая заражения коронавирусом. Всего на 19 марта общее количество инфицированных в республике достигло 133 690. Выздоровели за весь период 119 039 человек, в том числе 2 474 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 810 человек, за минувшие сутки — шестеро. Госпитализировали за сутки 96 человек.

За неделю в Татарстане уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился на 1,5%. На 18 марта он оценивался в 49,1%, в то время как неделю назад, по состоянию на 11 марта, он составлял 50,6%. По данным портала стопкоронавирус.рф, в республике на сегодняшний прививку против коронавируса сделали 2 458 142 человека. Из них 2 390 980 татарстанцев завершили курс вакцинации, то есть получили оба компонента вакцины.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина не исключила, что требование о повторной вакцинации против коронавируса внесут в нормативно-правовые акты. Пока же в стране ее проходить необязательно. По ее мнению, внесение требований об обязательной повторной вакцинации в законодательство — вопрос времени.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также она рассказала, что на сегодняшний день в Татарстане не рассматривается вопрос об отмене масочного режима. Жители республики по-прежнему должны носить маски в общественных местах. По ее словам, соблюдение масочного режима — это федеральная норма, которая закреплена в постановлении главного государственного санитарного врача РФ №31, а все нормативные документы построены именно на ее основании.

Руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что в Татарстане для пациентов с коронавирусом развернуто 1 514 коек. В ковидных госпиталях республики на сегодняшний день свободных коек достаточно, заверил он. По его данным, это 10% от общего числа коек.

Он добавил, что госпиталь для пациентов с COVID-19 в Республиканской клинической больнице (РКБ) в Казани закрывается.

Роспотребнадзор — коронавирус еще не стал сезонной инфекцией

За последние сутки в России выявили 32 958 новых случаев коронавируса, выздоровели 95 558 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 17 551 657 человек, а выздоровевших — до 16 135 267. За сутки болезнь унесла жизни 495 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 364 058 человек.

Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) «Конвасэл». Вакцина является препаратом нового поколения, она нацелена на формирование клеточного иммунитета. Основными механизмами действия «Конвасэл» является выработка специфического клеточного иммунного ответа, выработка фенотипа центральных клеток памяти, а также развитие внутриклеточного вируснейтрализующего ответа.

Фото: СПбНИИВС

Вакцину «Конвасэл» планируется выпускать каждый год в объеме до 30 млн комплектов. Как рассказала глава агентства Вероника Скворцова, препарат отличается высокой иммуногенностью и защитными свойствами вне зависимости от мутаций в поверхностных белках вируса. Кроме того, вакцина лишена аллергенности и хорошо переносится человеком.



Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что примерно через две недели в России стартует вакцинация детей в возрасте от 6 до 11 лет в рамках клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник М». Ранее Минздрав России принял решение о регистрации вакцины против COVID-19 для подростков 12—17 лет после необходимых исследований, в которых она показала свою эффективность и безопасность.

Также Гинцбург назвал рекомендуемую частоту прививок назальной вакциной от коронавируса. По его словам, вакцинироваться следует раз в полгода. В середине октября 2021 года Минздрав РФ разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром имени Гамалеи. В минувшую пятницу организация подала документы на регистрацию назальной вакцины.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что при заражении «стелс-омикроном» проявляются те же симптомы, что и при обычном омикроне, но в усиленном варианте. По его словам, дополнительно более выражено поражение верхних дыхательных путей в виде сильных болей в горле, осиплости голоса, а также у детей поражаются связки. Кроме того, более выраженной становится головная боль, вегетативные нарушения в виде ночной потливости, астения, боли в животе и расстройства желудочно-кишечного тракта.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что вариант омикрона BA.2 вскоре может стать следующим преобладающим штаммом COVID-19 в мире. Он отметил, что вакцинированные от COVID-19 имеют меньше рисков заразиться им, но даже перенесенный «омикрон» не гарантирует защиты.

Фото: kremlin.ru

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что говорить о превращении COVID-19 в сезонную инфекцию пока рано. По его словам, это возможно, если заболеваемость «переходит через ноль» и не растет до осени. Сейчас она находится на уровне более 30 тысяч случаев в день, что является высоким показателем.

Врач-терапевт Алексей Водовозов сообщил, что не у всех людей может появиться иммунитет после прививки от коронавируса. По его словам, организм пациентов с иммунодефицитом, онкобольных и пожилых людей не всегда реагирует на вакцинацию от COVID-19, это маленький процент, но он есть. Особенно важно проходить вакцинацию и своевременную ревакцинацию людям старше 50 лет, потому что у них на третью-четвертую дозу организм все же может дать ответ и выработать определенное количество антител.

Главный инфекционист ФМБА России доктор медицинских наук Владимир Никифоров выразил надежду, что пандемия коронавируса может закончиться в скором времени. По его словам, динамика процесса предсказуема, поскольку возбудитель COVID-19 ведет себя как обычный респираторный вирус. Он также отметил, что более заразный, но легкий «омикрон» уже почти полностью вытеснил дельта-штамм. При этом инфекционист не исключил, что будут появляться и другие варианты вируса, из-за чего число заболевших вновь может увеличиться.

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев рассказал, при каких симптомах коронавируса следует вызывать скорую помощь. По его словам, если у человека есть сильная головная боль, температура выше 38,5 градуса, одышка или боль в районе сердца, то лучше не медлить и сразу обращаться к врачу.

В Министерстве труда и социальной защиты России предложили продолжить возмещать компаниям расходы на маски, перчатки и антисептики за счет средств Фонда социального страхования (ФСС). Отмечается, что документом корректируются правила финансового обеспечения санаторно-курортного лечения и предупредительных мер по сокращению травматизма и профессиональных заболеваний работников на производстве с вредными и опасными факторами.

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов назвал «дельту» самым опасным штаммом COVID-19 за всю пандемию. Он объяснил, что при этом варианте коронавируса наблюдалась наибольшая летальность среди зараженных. Эксперт добавил, что омикрон-штамм превосходит «дельту» только по степени контагиозности: «В пять раз больше людей он заражал на пике, но летальность при этом была ниже», — заключил он.

Главный государственный санитарный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева с 21 марта отменила обязательную вакцинацию от коронавируса, введенную ранее для некоторых категорий граждан. Данные документы утверждали обязательную вакцинацию представителей ряда профессий. Среди них работники сфер торговли, транспорта, строительства, промпредприятий, соцобслуживания, аптек, организации отдыха детей и массовых спортивных мероприятий и других сфер.

Главный врач ростовской поликлиники №12 Андрей Божко сообщил, что шестая волна коронавируса может прийти в Ростовскую область ближе к летнему периоду, в летний период. По его словам, в Россию стелс-омикрон попадет ближе к курортному сезону, когда люди начнут более активно общаться друг с другом. Он отметил, что, по математическим моделям ученых, новая волна коронавируса также ожидается летом.

В Челябинской области сократилось количество пунктов ПЦР-тестирования на коронавирус. На такую меру власти пошли в связи со снижением числа обращений пациентов. Количество пунктов уменьшится с 21 марта, при этом в медучреждениях продолжат брать тесты в плановом режиме.

Фото: Максим Платонов (архив)

Авиакомпания «Россия» отменила масочный режим на всех рейсах, вылетающих из Москвы и прибывающих в столицу, сообщает перевозчик. В компании напомнили, что при посадке в аэропортах городов, где обязательное ношение средств защиты не отменено, необходимо соблюдать действующие правила.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о том, что власти передумали отменять масочный режим. В своем телеграм-канале он объяснил, что данная мера не является принуждением, а лишь заботой о гражданах в сложившейся эпидемиологической ситуации. По его словам, угроза COVID-19 еще остается, но посещение спортивных и культурных учреждений разрешено без ограничений.

Власти Кузбасса отменили режим самоизоляции для жителей 60 лет и старше, который действовал с октября прошлого года. Данное ограничение вводилось в октябре прошлого года для граждан в возрасте старше 60 лет, которые не привиты от коронавируса или прошли вакцинацию более 12 месяцев назад. Кроме этого, в регионе больше не требуется обязательный термометрический контроль посетителей при входе в организации.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев внес изменения в постановление о режиме повышенной готовности, действующем из-за пандемии коронавируса, возобновив прием организованных групп детей из регионов РФ в гостиницах и других средствах размещения. Также теперь разрешается допускать посетителей в читальные залы библиотек, возобновляется работа боулингов, снимается запрет на проведение детских межшкольных и межмуниципальных спортивных, культурных и иных мероприятий.

В ВОЗ заявили, что мир находится только в середине пути пандемии COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразился 468 147 881 человек, 6 070 891 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (79 717 247). На второй строчке — Индия (43 006 080), на третьей — Бразилия (29 584 800), на четвертой — Франция (24 143 852), на пятой — Великобритания (20 243 940).



Больше всего смертей зафиксировано в США (970 806). За ними следуют Бразилия (657 098), Индия (516 352), Россия (356 327), данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (321 806).

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что пандемия COVID-19 до сих пор не закончена и мир находится только в середине пути. По ее словам, на этой неделе также отмечается рост заболеваемости, а количество смертей достигает от 60 до 70 тысяч человек.

Фото: Максим Платонов (архив)

Минздрав Белоруссии сообщил, что с 18 марта россиянам не потребуется ПЦР-тест для пересечения наземной границы страны на автомобиле или на поезде. Он уточнил, что ограничения на авиатранспорте пока остаются в силе. По его словам, чтобы снять ограничения, связанные с требованиями к тестированию для пассажиров авиатранспорта, понадобится некоторое время.

Центр по борьбе с коронавирусом Таиланда смягчил правила въезда для иностранных туристов, в том числе россиян. Согласно новым правилам, с 1 апреля все прибывающие в королевство путешественники больше не должны предъявлять результаты ПЦР-теста. Кроме того, объявлено о сокращении срока обязательного карантина с десяти до пяти дней вне зависимости от статуса вакцинации.

Министр здравоохранения Австрии Йоханнес Раух заявил, что правило об обязательном ношении защитной маски в помещении вернется в силу на следующей неделе из-за роста заболеваемости COVID-19. По его словам, в ближайшие две недели в стране будет сохраняться высокий уровень заболеваемости — «до 50 тысяч заболевших в сутки». Кроме того, в Австрии вновь будет рекомендовано работать удаленно.

Общее количество случаев заражения коронавирусом в Гонконге с начала пятой волны эпидемии превысило 1 млн человек, а число летальных исходов превысило 5 тысяч. За последние сутки в городе было зарегистрировано 20 082 новых случая инфицирования, 206 пациентов умерли. С января этот специальный административный район Китая, где от коронавируса вакцинировано 90% населения, накрыла пятая волна COVID-19. В мегаполисе закрыты школы, спортивные, культурные и развлекательные объекты. Жителям запрещено собираться в группы больше двух человек.

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният заявила, что показатель коллективного иммунитета от коронавируса в стране превышает 65%. По ее словам, в настоящее время в среднем регистрируется до 100 случаев заражения в сутки, что соответствует оптимистичному сценарию. Он уточнила, что «в целом в Казахстане в марте по сравнению с аналогичным периодом февраля заболеваемость снизилась в 33 раза».

В прошедшую пятницу в Китае зафиксировали два случая смерти от коронавируса, они стали первыми с января 2022 года. Оба случая пришлись на северо-восточную китайскую провинцию Цзилинь, которая стала очередным очагом распространения инфекции внутри страны. Ранее два летальных исхода от связанных с COVID-19 заболеваний были зафиксированы на материковой части Китая в 2021 году и один — в январе текущего года.

Фото: pixabay.com

Таджикистан с 15 марта снял все ограничения по COVID-19, действовавшие ранее при въезде и нахождении на территории страны. Кроме того, работа пропускных пунктов государственной границы Таджикистана с Узбекистаном переходит в обычный режим. Контроль за приезжающими людьми осуществляется на основе предоставления свидетельства о полной вакцинации без необходимости прохождения вирусологической проверки на наличие или отсутствие заболевания.

Президент Эквадора Гильермо Лассо сообщил, что власти республики приняли решение снять ограничения на работу баров, ресторанов, стадионов и офисов, введенные ранее для предотвращения распространения коронавируса. Глава государства отметил, что требование носить маски в общественных местах пока сохраняется. В конце прошлого года вакцинация от коронавируса в стране стала обязательной. По официальным данным, на настоящий момент полностью привиты 13,65 млн человек, что составляет 77,4% жителей.

Максим Кокунин