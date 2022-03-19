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В ФМБА планируют ежегодно выпускать до 30 млн комплектов вакцины «Конвасэл»

08:38, 19.03.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В ФМБА планируют ежегодно выпускать до 30 млн комплектов вакцины «Конвасэл»
Фото: Максим Платонов (архив)

В России планируют каждый год выпускать до 30 млн комплектов вакцины от коронавируса «Конвасэл». Производить препарат будет промышленная площадка Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Как рассказала глава агентства Вероника Скворцова, препарат отличается высокой иммуногенностью и защитными свойствами вне зависимости от мутаций в поверхностных белках вируса. Кроме того, вакцина лишена аллергенности и хорошо переносится человеком.

Фото: Максим Платонов (архив)

— Вакцина «Конвасэл» включает разные механизмы иммунной защиты и препятствует развитию коронавирусной инфекции, — приводит слова Скворцовой пресс-служба ФМБА.

Накануне Минздрав РФ зарегистрировал «Конвасэл». Согласно данным государственного реестра лекарственных средств, дата окончания действия регистрационного удостоверения препарата — 1 января 2023 года.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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