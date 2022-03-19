В ФМБА планируют ежегодно выпускать до 30 млн комплектов вакцины «Конвасэл»
В России планируют каждый год выпускать до 30 млн комплектов вакцины от коронавируса «Конвасэл». Производить препарат будет промышленная площадка Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Как рассказала глава агентства Вероника Скворцова, препарат отличается высокой иммуногенностью и защитными свойствами вне зависимости от мутаций в поверхностных белках вируса. Кроме того, вакцина лишена аллергенности и хорошо переносится человеком.
— Вакцина «Конвасэл» включает разные механизмы иммунной защиты и препятствует развитию коронавирусной инфекции, — приводит слова Скворцовой пресс-служба ФМБА.
Накануне Минздрав РФ зарегистрировал «Конвасэл». Согласно данным государственного реестра лекарственных средств, дата окончания действия регистрационного удостоверения препарата — 1 января 2023 года.
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