В ФМБА планируют ежегодно выпускать до 30 млн комплектов вакцины «Конвасэл»

Фото: Максим Платонов (архив)

В России планируют каждый год выпускать до 30 млн комплектов вакцины от коронавируса «Конвасэл». Производить препарат будет промышленная площадка Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Как рассказала глава агентства Вероника Скворцова, препарат отличается высокой иммуногенностью и защитными свойствами вне зависимости от мутаций в поверхностных белках вируса. Кроме того, вакцина лишена аллергенности и хорошо переносится человеком.

Фото: Максим Платонов (архив)

— Вакцина «Конвасэл» включает разные механизмы иммунной защиты и препятствует развитию коронавирусной инфекции, — приводит слова Скворцовой пресс-служба ФМБА.

Накануне Минздрав РФ зарегистрировал «Конвасэл». Согласно данным государственного реестра лекарственных средств, дата окончания действия регистрационного удостоверения препарата — 1 января 2023 года.

Диана Жиленкова