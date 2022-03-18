В ковидных госпиталях Татарстана развернуто более 1,5 тысячи коек

Фото: Максим Платонов

В Татарстане для пациентов с коронавирусом развернуто 1 514 коек. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РТ — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

В ковидных госпиталях республики на сегодняшний день свободных коек достаточно, заверил он. По его данным, это 10% от общего числа коек.



Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в Татарстане зарегистрировано 458 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 18 марта в республике зафиксировано 133 257 случаев COVID-19. Вылечились с начала пандемии 116 565 человек, умерли — 1 804.



Татьяна Демина