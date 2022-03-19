В ВОЗ заявили, что пандемия COVID-19 еще далека от завершения

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Пандемия коронавируса еще далека от завершения. Человечество находится только на середине пути, сообщила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

По ее словам, на этой неделе был зафиксирован рост заболеваемости. Кроме того, отмечаются от 60 до 70 тысяч летальных исходов, передает «РИА Новости».

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

О том, что пандемия COVID-19 далека от завершения, недавно заявлял глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он отметил, что инфекция по-прежнему эволюционирует. Кроме того, продолжают оставаться «крупные препятствия» при распределении вакцин в мире.

Диана Жиленкова