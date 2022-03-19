Гинцбург: вакцинация детей от 6 до 11 лет в рамках исследования «Спутника M» начнется через две недели

Примерно через две недели в России стартует вакцинация детей в возрасте от 6 до 11 лет в рамках клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник М». Об этом сообщил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

— Реально введение вакцин начнется примерно через 2 недели, — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

На прошлой неделе в Татарстан поступила вторая партия вакцины «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет. В общей сложности пришло 960 доз. Как рассказал заместитель министра здравоохранения РТ — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, в некоторых медучреждениях спрос на данный препарат очень высокий, в других же, наоборот, остается часть.

Диана Жиленкова