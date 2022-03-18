Минздрав России зарегистрировал вакцину от COVID-19 «Конвасэл»
Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса «Конвасэл». Об этом свидетельствуют данные государственного реестра лекарственных средств.
Препарат представляет собой эмульсию для внутримышечного введения. Разработчиком выступает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Дата окончания действия регистрационного удостоверения вакцины — 1 января 2023 года.
Заявку на регистрацию вакцины «Конвасэл» ФМБА подало в январе этого года. Как рассказывала ранее глава агентства Вероника Скворцова, в рамках клинических исследований прививку сделали 150 человек. Они не заболели инфекцией, что свидетельствует об эффективности препарата.
В феврале Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения COVID-19 «Молнупиравир». Торговое наименование медикамента — «Эсперавир».
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