В Казани матери, издевавшейся над дочерью, назначили четыре года лишения свободы

Советский районный суд Казани огласил приговор по уголовному делу в отношении 31-летней жительницы города, издевавшейся над своей дочерью и снимавшей это на видео. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Следствие и суд установили, что 1 декабря 2021 года у себя дома по проспекту Победы Казани обвиняемая, будучи в алкогольном опьянении, жестоко избила свою годовалую дочь, снимая расправу на камеру. Ребенка изъяли у матери и передали под присмотр медицинских работников. Сейчас девочка проживает с бабушкой (матерью отца ребенка) и находится под ее опекой.

Женщина была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), и получила наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также она обвинялась в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей (ст. 156 УК РФ). Но это было исключено судом из обвинения как избыточно вмененное. Отмечается, что у сторон есть 10 дней на обжалования приговора.

СУ Следственного комитета РФ по РТ завершило расследование уголовного дела в отношении матери в январе этого года. Видео, где женщина избивает ребенка, распространилось в соцсети. Как потом призналась женщина, она била дочь из-за конфликта с мужем.

О заключении женщины под стражу ходатайствовал Следком. Его в суде поддержал представитель прокуратуры. Ход расследования уголовного дела об истязании поставил на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

Сегодня в первой половине дня в суде состоялись прения сторон по уголовному делу. Участвующий в судебном процессе государственный обвинитель Ильнур Фаттахов предложил назначить матери наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.



Дарья Акимова