Главное о коронавирусе на 11 марта: снятие ограничений на полеты в 8 стран и откуда могут прийти новые пандемии

Фото: Максим Платонов (архив)

Повторную вакцинацию прошли чуть больше 30% населения Татарстана

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 638 новых случаев COVID-19. Всего на 11 марта общее количество инфицированных в республике достигло 129 356. Выздоровел за весь период 106 681 человек, в том числе 2 709 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 777 человек, за минувшие сутки — пятеро. Госпитализировали за сутки 146 человек.

Повторную вакцинацию от коронавируса в республике прошел 258 551 человек. Всего ей подлежит 843 568 граждан. Таким образом, повторную прививку сделали чуть более 30% населения РТ.

В Татарстане от COVID-19 привились 1 346 человек за сутки. Всего привились 2 473 995 татарстанцев. Полностью вакцинировался 1 925 721 человек.

Фото: Максим Платонов (архив)

За неделю в РТ нарушение антиковидных мер выявили на 49 объектах. Было составлено 23 протокола. Наложены штрафы на общую сумму 282 тысячи рублей.

Руководство российских концертных компаний просит отменить антиковидные ограничения

За последние сутки в России выявили 50 743 новых случая коронавируса, выздоровели 151 210 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 17 242 043 человек, а выздоровевших — до 15 194 927.



За сутки болезнь унесла жизни 674 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 359 585 человек.



За последние сутки проведено 250 тысяч тестов на коронавирус. Всего проведено свыше 279,8 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

Организаторы концертов в России попросили власти об отмене всех COVID-ограничений и введении моратория на возврат билетов. Введенные санкции не позволяют организаторам выполнить свои обязательства перед зрителями. Гастроли зарубежных артистов остановились, а внутренняя деятельность во многом связана с зарубежным оборудованием, программным обеспечением, а также поставкой материалов для костюмов и декораций.



Власти Чечни снимают все ограничения по COVID-19 в республике. По словам главы региона Рамзана Кадырова, ситуация с распространением вируса благополучная, количество поступающих пациентов исчисляется в единицах. Заболеваемость стремится к нулю, только несколько пациентов находится в отделениях реанимации.

В Дагестане также сняли большинство ограничений по коронавирусу. Будет восстановлена работа банкетных залов и детских клубов. Театры, кинотеатры, развлекательные и торговые центры, учреждения, оказывающие разного рода услуги населению, гостиницы и санатории, розничные магазины можно будет посещать без предъявления QR-кода.

Доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов считает, что новые пандемии могут прийти из стран с высоким уровнем антисанитарии и плотности населения — к примеру, из Китая или Индии.

С 11 марта отменяются QR-коды для посещения общественных мест в Коми. Также отменены требования по переводу на дистанционный режим работы сотрудников старше 60 лет, а также людей с хроническими заболеваниями.

Фото: Максим Платонов (архив)

Руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet и кандидат медицинских наук Сергей Чудаков порекомендовал отложить косметические процедуры после перенесенного COVID-19. Они действуют на микроциркуляцию крови, поэтому после коронавируса желательно подождать месяц и сдать анализы перед тем, как записываться к косметологу.

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов рассказал, когда начнется отмена масочного режима в стране. Снятие ограничений будет происходить поэтапно, после того как эпидемиологическая ситуация полностью стабилизируется. Сначала без масок начнут пускать в торговые центры и магазины, потом — на транспорте, следом — в учреждениях культуры и в кино, и в последнюю очередь — медицинских учреждениях.

Российский футбольный союз прекратил действие санитарного регламента на внутрироссийских турнирах. Он был введен в сезоне-2020/21 в связи с распространением коронавируса. Но союз акцентирует внимание участников соревнований на неукоснительности соблюдений норм и требований Роспотребнадзора.

Цены на тесты на COVID-19 в аптеках Москвы после прокурорских проверок снизились почти в два раза. В начале февраля прокуратура заявила, что проверит, обоснованно ли в России подорожали эти тесты. Благодаря вмешательству 930 аптек сократили их отпускную стоимость на 45—57%.

Фото: Илья Репин (архив)

В Москве восстановлена плановая медпомощь в поликлиниках. По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, 50% пациентов могут записаться на прием к терапевту прямо в тот же день или на следующий, 93% пациентов — на ближайшие три дня.

Россия сняла введенные из-за COVID-19 ограничения на полеты в восемь стран. Это Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран.

Британские ученые создали новые воздушные фильтры, останавливающие COVID-19

В мире коронавирусом на 09.21 (мск) заразился 453 465 071 человек, 6 029 828 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (79 454 920). На второй строчке — Индия (42 984 261), на третьей — Бразилия (29 259 206), на четвертой — Франция (23 492 815), на пятой — Великобритания (19 600 293).



Больше всего смертей зафиксировано в США (965 464). За ними следуют Бразилия (654 380), Индия (515 714), Россия (351 776, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (320 607).

По данным «РИА Новостей», США проводили тайные эксперименты с образцами коронавируса на Украине и, с 2017 года, в секретной лаборатории американского центра Лугара в Тбилиси. Подрядчик Пентагона по этой программе изучал и коронавирусы у летучих мышей в Китае незадолго до начала пандемии, по 2019 год включительно.

Дубай смягчил правила въезда для переболевших COVID-19 путешественников. Им больше не нужно сдавать ПЦР-тест перед вылетом в страну. Для въезда можно будет предъявить один из трех документов на выбор: сертификат о вакцинации, справку, свидетельствующую о выздоровлении от коронавируса (на момент прибытия с даты выписки должен пройти минимум месяц) или отрицательный ПЦР-тест не старше 48 часов.

Литва возобновила выдачу упрощенных транзитных документов (УТД) для россиян, следующих в Калининградскую область через территорию страны. Их выдачу прекратили в начале 2021 года в связи с угрозой распространения коронавируса. УТД разрешает пересекать Литву на личном автомобиле в течение 24 часов с момента въезда в страну при наличии загранпаспорта.

Фото: Максим Платонов (архив)

Британские ученые из Бирмингемского университета вместе с фирмами NitroPep Ltd и Pullman AC создали уникальную антимикробную технологию для воздушных фильтров. Они уверяют, что она мгновенно уничтожает бактерии, грибки и вирусы SARS-CoV-2. Для эксперимента фильтры установили на три месяца в вагонах одного и того же поезда, после чего сняли и отправили на анализ. Исследования показали, что на обработанном фильтре патогены не выжили даже после такого срока.

Исследователи Национального института сердца и легких при Имперском колледже Лондона заявили, что постоянная одышка является признаком одного из возможных постковидных осложнений, связанного с неспособностью легких восстановиться после болезни. Теперь ученые хотят определить методы терапии, которые позволят нормализовать работу организма в этом случае.

Дарья Акимова