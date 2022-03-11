Главное о коронавирусе на 11 марта: снятие ограничений на полеты в 8 стран и откуда могут прийти новые пандемии
Повторную вакцинацию прошли чуть больше 30% населения Татарстана
В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 638 новых случаев COVID-19. Всего на 11 марта общее количество инфицированных в республике достигло 129 356. Выздоровел за весь период 106 681 человек, в том числе 2 709 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 777 человек, за минувшие сутки — пятеро. Госпитализировали за сутки 146 человек.
- Повторную вакцинацию от коронавируса в республике прошел 258 551 человек. Всего ей подлежит 843 568 граждан. Таким образом, повторную прививку сделали чуть более 30% населения РТ.
- В Татарстане от COVID-19 привились 1 346 человек за сутки. Всего привились 2 473 995 татарстанцев. Полностью вакцинировался 1 925 721 человек.
- За неделю в РТ нарушение антиковидных мер выявили на 49 объектах. Было составлено 23 протокола. Наложены штрафы на общую сумму 282 тысячи рублей.
Руководство российских концертных компаний просит отменить антиковидные ограничения
За последние сутки в России выявили 50 743 новых случая коронавируса, выздоровели 151 210 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 17 242 043 человек, а выздоровевших — до 15 194 927.
За сутки болезнь унесла жизни 674 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 359 585 человек.
За последние сутки проведено 250 тысяч тестов на коронавирус. Всего проведено свыше 279,8 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.
- Организаторы концертов в России попросили власти об отмене всех COVID-ограничений и введении моратория на возврат билетов. Введенные санкции не позволяют организаторам выполнить свои обязательства перед зрителями. Гастроли зарубежных артистов остановились, а внутренняя деятельность во многом связана с зарубежным оборудованием, программным обеспечением, а также поставкой материалов для костюмов и декораций.
- Власти Чечни снимают все ограничения по COVID-19 в республике. По словам главы региона Рамзана Кадырова, ситуация с распространением вируса благополучная, количество поступающих пациентов исчисляется в единицах. Заболеваемость стремится к нулю, только несколько пациентов находится в отделениях реанимации.
- В Дагестане также сняли большинство ограничений по коронавирусу. Будет восстановлена работа банкетных залов и детских клубов. Театры, кинотеатры, развлекательные и торговые центры, учреждения, оказывающие разного рода услуги населению, гостиницы и санатории, розничные магазины можно будет посещать без предъявления QR-кода.
- Доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов считает, что новые пандемии могут прийти из стран с высоким уровнем антисанитарии и плотности населения — к примеру, из Китая или Индии.
- С 11 марта отменяются QR-коды для посещения общественных мест в Коми. Также отменены требования по переводу на дистанционный режим работы сотрудников старше 60 лет, а также людей с хроническими заболеваниями.
- Руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet и кандидат медицинских наук Сергей Чудаков порекомендовал отложить косметические процедуры после перенесенного COVID-19. Они действуют на микроциркуляцию крови, поэтому после коронавируса желательно подождать месяц и сдать анализы перед тем, как записываться к косметологу.
- Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов рассказал, когда начнется отмена масочного режима в стране. Снятие ограничений будет происходить поэтапно, после того как эпидемиологическая ситуация полностью стабилизируется. Сначала без масок начнут пускать в торговые центры и магазины, потом — на транспорте, следом — в учреждениях культуры и в кино, и в последнюю очередь — медицинских учреждениях.
- Российский футбольный союз прекратил действие санитарного регламента на внутрироссийских турнирах. Он был введен в сезоне-2020/21 в связи с распространением коронавируса. Но союз акцентирует внимание участников соревнований на неукоснительности соблюдений норм и требований Роспотребнадзора.
- Цены на тесты на COVID-19 в аптеках Москвы после прокурорских проверок снизились почти в два раза. В начале февраля прокуратура заявила, что проверит, обоснованно ли в России подорожали эти тесты. Благодаря вмешательству 930 аптек сократили их отпускную стоимость на 45—57%.
- В Москве восстановлена плановая медпомощь в поликлиниках. По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, 50% пациентов могут записаться на прием к терапевту прямо в тот же день или на следующий, 93% пациентов — на ближайшие три дня.
- Россия сняла введенные из-за COVID-19 ограничения на полеты в восемь стран. Это Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран.
Британские ученые создали новые воздушные фильтры, останавливающие COVID-19
В мире коронавирусом на 09.21 (мск) заразился 453 465 071 человек, 6 029 828 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (79 454 920). На второй строчке — Индия (42 984 261), на третьей — Бразилия (29 259 206), на четвертой — Франция (23 492 815), на пятой — Великобритания (19 600 293).
Больше всего смертей зафиксировано в США (965 464). За ними следуют Бразилия (654 380), Индия (515 714), Россия (351 776, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (320 607).
- По данным «РИА Новостей», США проводили тайные эксперименты с образцами коронавируса на Украине и, с 2017 года, в секретной лаборатории американского центра Лугара в Тбилиси. Подрядчик Пентагона по этой программе изучал и коронавирусы у летучих мышей в Китае незадолго до начала пандемии, по 2019 год включительно.
- Дубай смягчил правила въезда для переболевших COVID-19 путешественников. Им больше не нужно сдавать ПЦР-тест перед вылетом в страну. Для въезда можно будет предъявить один из трех документов на выбор: сертификат о вакцинации, справку, свидетельствующую о выздоровлении от коронавируса (на момент прибытия с даты выписки должен пройти минимум месяц) или отрицательный ПЦР-тест не старше 48 часов.
- Литва возобновила выдачу упрощенных транзитных документов (УТД) для россиян, следующих в Калининградскую область через территорию страны. Их выдачу прекратили в начале 2021 года в связи с угрозой распространения коронавируса. УТД разрешает пересекать Литву на личном автомобиле в течение 24 часов с момента въезда в страну при наличии загранпаспорта.
- Британские ученые из Бирмингемского университета вместе с фирмами NitroPep Ltd и Pullman AC создали уникальную антимикробную технологию для воздушных фильтров. Они уверяют, что она мгновенно уничтожает бактерии, грибки и вирусы SARS-CoV-2. Для эксперимента фильтры установили на три месяца в вагонах одного и того же поезда, после чего сняли и отправили на анализ. Исследования показали, что на обработанном фильтре патогены не выжили даже после такого срока.
- Исследователи Национального института сердца и легких при Имперском колледже Лондона заявили, что постоянная одышка является признаком одного из возможных постковидных осложнений, связанного с неспособностью легких восстановиться после болезни. Теперь ученые хотят определить методы терапии, которые позволят нормализовать работу организма в этом случае.
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