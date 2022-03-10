В Татарстане от COVID-19 за сутки привились 1,3 тысячи человек

В Татарстане от COVID-19 привились 1 346 человек за сутки. Об этом сообщает Минздрав РТ.

Всего привились 2 473 995 татарстанцев. Полностью вакцинировался 1 925 721 человек. Ревакцинацию прошел 258 551 житель республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 717 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 128 718 случаев COVID-19.

Все актуальные новости о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина