Организаторы концертов просят об отмене всех COVID-ограничений и введении моратория на возврат билетов

Фото: пресс-служба фестиваля AWAZ (архив)

Руководители российских концертных компаний обратились к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и бизнес-омбудсмену России Борису Титову с просьбой поддержать развлекательную индустрию на фоне массовых отмен гастролей иностранных артистов, а также западных санкций и ограничений. Об этом говорится в сообщении Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО).

Введенные санкции не позволяют организаторам выполнить свои обязательства перед зрителями. Гастроли зарубежных артистов остановились, а внутренняя деятельность во многом связана с зарубежным оборудованием, программным обеспечением, а также поставкой материалов для костюмов и декораций.

Фото: Максим Платонов (архив)

Концертные агентства призвали власти объявить мораторий на возврат билетов на концертные мероприятия, запланированные на ближайший год, если они были отменены или перенесены до 1 июня 2023 года, пишет РБК.



Ряд зарубежных исполнителей, в числе которых The Killers, Placebo и Игги Поп, Green Day, Imagine Dragons, отменили свои концерты в России в связи с проведением спецоперации на Украине.

Главный редактор журнала Fitzroy Magazine и телеграм-канала RealFitzroy Кирилл Бенедиктов изучил феномен «культуры отмены» и проследил, как Россия становится ее жертвой. Все подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина