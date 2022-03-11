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В Татарстане за последние сутки подтвердилось 638 новых случаев коронавируса

10:02, 11.03.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за последние сутки подтвердилось 638 новых случаев коронавируса
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 638 новых случаев COVID-19. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Всего с начала пандемии в Татарстане подтвердилось 129 356 случаев заражения коронавирусом. В республике наблюдается снижение роста заболеваемости.

Фото: Максим Платонов (архив)

Все новости о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире в специальном сюжете «Реального времени» о COVID-19.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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