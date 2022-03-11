В Татарстане повторную вакцинацию от COVID-19 прошли чуть более 30% из подлежащих ей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане повторную вакцинацию от коронавируса прошел 258 551 человек. Всего ей подлежит 843 568 граждан.

— То есть мы можем сказать, что повторную вакцинацию из подлежащих [ей] прошли чуть более 30% населения, — заявил заместитель министра здравоохранения РТ — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



В Татарстане на сегодняшний день первый компонент вакцины против COVID-19 получили 2 475 099 человек. Завершил курс вакцинации, то есть получил оба компонента, 1 925 721 татарстанец.

Фото: Максим Платонов (архив)

В категории граждан старше 60 лет в Татарстане прививку от коронавируса сделали первым компонентом 640 388 человек, вторым — 436 874, сообщил Жаворонков.

Все новости о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире в специальном сюжете «Реального времени» о COVID-19.

Татьяна Демина