«РИА Новости»: США вели тайные коронавирусные проекты не только на Украине, но и в Грузии

Фото: Максим Платонов (архив)

Как сообщает «РИА Новости», США проводили тайные эксперименты с образцами коронавируса не только на Украине, но и с 2017 года — в секретной лаборатории американского центра Лугара в Тбилиси.

По данным журналистов, подрядчик Пентагона по этой программе изучал и коронавирусы у летучих мышей в Китае незадолго до начала пандемии — по 2019 год включительно.

Общая сумма финансирования этих исследований правительства США составляет около $10,2 млн: из них $6,5 млн — в Грузии, Армении, Азербайджане, Турции и Иордании, а $3,7 млн — в Китае.

Сегодня в Министерстве обороны России предоставили новую информацию о деятельности биолабораторий на Украине — там проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей.

— Особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса патогенов мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами дикими птицами, — добавили в Минобороны РФ.