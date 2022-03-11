В Татарстане за неделю нарушение антиковидных мер выявили на 49 объектах

Фото: Максим Платонов

Управление Роспотребнадзора по Татарстану продолжает осуществлять контроль и надзор за соблюдением антиковидных мер. Об этом сообщила заместитель руководителя ведомства Любовь Авдонина.



— За прошедшую неделю сотрудники ведомства проверили 151 объект, нарушение антиковидных мер выявили в 49. Это 32,5% от числа проверенных, — рассказала она.

Составлено 23 протокола. Наложены штрафы на общую сумму 282 тысячи рублей, сообщила Авдонина.

В 2021 году Управление Роспотребнадзора по Татарстану выявило нарушения антиковидных мер у 2 313 хозяйствующих субъектов. Чаще всего они встречались в частных медицинских организациях и на объектах торговли. В прошлом году составили 2 103 протокола об административных правонарушениях, сумма наложенных штрафов составила 19,3 млн рублей.

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Татьяна Демина