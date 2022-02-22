Главное к утру: признание суверенитета ДНР и ЛНР, рост доллара и нефти
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 22 февраля:
- Президент России Владимир Путин в ходе вчерашнего выступления заявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Во время выступления Путин попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. Также главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией. Кроме того, Путин поручил обеспечить российским вооруженным силам поддержание мира в Донецкой и Луганской народных республиках.
- Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР — вопиющее нарушение международного права. ЕС и партнеры дадут общий ответ. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что признание Донецкой и Луганской народных республик — нарушение международного права и суверенитета Украины.
- Путин наградил президента Татарстана Рустама Минниханова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награда присуждается за большой вклад в социально-экономическое развитие Татарстана и многолетнюю добросовестную работу.
- Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже вчера вечером достиг 80 рублей. Такое значение достигнуто впервые с января. Курс евро достиг 90,4 рубля по состоянию на 22:15. Курс валют поднимается на фоне обращения президента России Владимира Путина.
- Цена фьючерса нефти марки Brent с поставкой в апреле 2022 года поднялась выше $97 за баррель. Так, нефть Brent показала рост на 2,19%. В последний раз ее стоимость превышала $97 за баррель в сентябре 2014 года. Цена фьючерса нефти марки WTI с поставкой в апреле 2022 года поднималась на торгах на 3,41% — до $93,29 за баррель.
- «Рубин» проведет матч 1/8 финала Бетсити — Кубка России по футболу против волгоградского «Ротора» на стадионе «Ак Барс Арена». Игра состоится 3 марта. Билеты уже начали продавать на сайте, кассы продажи откроют 24 февраля.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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