Путин поручил вооруженным силам России обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить российским вооруженным силам поддержание мира в Донецкой и Луганской народных республиках. Указы опубликованы на интернет-портале правовой информации.

Вечером в ходе телеобращения президент заявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Также главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией.



В выходные главы двух республик заявляли о всеобщей мобилизации. До этого там началась эвакуация жителей в Россию. Пушилин объяснял это тем, что Киев может начать полномасштабное наступление в любой момент и сложившаяся ситуация является критической.



Татьяна Леухина