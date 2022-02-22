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Путин поручил вооруженным силам России обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР

00:35, 22.02.2022
Путин поручил вооруженным силам России обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить российским вооруженным силам поддержание мира в Донецкой и Луганской народных республиках. Указы опубликованы на интернет-портале правовой информации.

Вечером в ходе телеобращения президент заявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Также главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией.

В выходные главы двух республик заявляли о всеобщей мобилизации. До этого там началась эвакуация жителей в Россию. Пушилин объяснял это тем, что Киев может начать полномасштабное наступление в любой момент и сложившаяся ситуация является критической.

Татьяна Леухина
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