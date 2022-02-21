Курс доллара достиг 80 рублей впервые с 26 января
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже достиг 80 рублей. Такое значение достигнуто впервые с января.
Курс евро достиг 90,4 рубля по состоянию на 22:15. Курс валют поднимается на фоне обращения президента России Владимира Путина.
В четверг на фоне сообщений об обострении ситуации в Донбассе курс российского рубля упал по отношению к основным валютам. 17 февраля курс доллара поднялся до 76,23 рубля, евро — до 86,63 рубля.
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