Матч Кубка России по футболу «Рубин» — «Ротор» будет проходить на «Ак Барс Арене»

«Рубин» проведет матч 1/8 финала Бетсити — Кубка России по футболу против волгоградского «Ротора» на стадионе «Ак Барс Арена». Игра состоится 3 марта.

Билеты уже начали продавать на сайте, кассы продажи откроют 24 февраля, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что руководство «Ак Барс Арены» может принять решение не допускать «Рубин» на стадион.

В августе прошлого года стороны достигли соглашения по вопросу о сохранении качества газона. Они провели встречу и договорились о полном отказе руководства стадиона от проведения нефутбольных мероприятий на поле арены. Перед этим главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подверг критике газон арены.

Татьяна Леухина