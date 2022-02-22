Стоимость нефти Brent превысила $97 за баррель впервые с сентября 2014 года

Цена фьючерса нефти марки Brent с поставкой в апреле 2022 года поднялась выше $97 за баррель, согласно данным лондонской биржи ICE.



Так, нефть Brent показала рост на 2,19%. В последний раз ее стоимость превышала $97 за баррель в сентябре 2014 года.

Цена фьючерса нефти марки WTI с поставкой в апреле 2022 года поднималась на торгах на 3,41% — до $93,29 за баррель, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

11 февраля цена нефти марки Brent превысила $95 за баррель впервые с октября 2014 года. Цена фьючерсов Brent с поставкой в апреле поднялась на 4,1% и составила до $95,16 за баррель.

Маргарита Головатенко