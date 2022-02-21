В Евросовете назвали признание ДНР и ЛНР вопиющим нарушением международного права

Признание Россией ДНР и ЛНР — вопиющее нарушение международного права. ЕС и партнеры дадут общий ответ, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что признание Донецкой и Луганской народных республик — нарушение международного права и суверенитета Украины.

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— Я думаю, что это очень плохое предзнаменование. Это определенно еще один сигнал, что ситуация развивается в неправильном направлении, — приводит «РИА Новости» его слова.

Сегодня глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявил, что Брюссель предложит Совету ЕС ввести санкции против России, если та признает Донецкую и Луганскую народные республики. Отдельно он отметил, что в случае признания Москвой республик вопрос о саммите России, США и Франции уже не будет обсуждаться.



Татьяна Леухина