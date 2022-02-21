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В Евросовете назвали признание ДНР и ЛНР вопиющим нарушением международного права

22:59, 21.02.2022 1
В Евросовете назвали признание ДНР и ЛНР вопиющим нарушением международного права
Фото: pixabay.com

Признание Россией ДНР и ЛНР — вопиющее нарушение международного права. ЕС и партнеры дадут общий ответ, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что признание Донецкой и Луганской народных республик — нарушение международного права и суверенитета Украины.

Фото: pixabay.com

— Я думаю, что это очень плохое предзнаменование. Это определенно еще один сигнал, что ситуация развивается в неправильном направлении, — приводит «РИА Новости» его слова.

Сегодня глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявил, что Брюссель предложит Совету ЕС ввести санкции против России, если та признает Донецкую и Луганскую народные республики. Отдельно он отметил, что в случае признания Москвой республик вопрос о саммите России, США и Франции уже не будет обсуждаться.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 23:15
    Наконец-то это случилось! Долго мы это ждали( там мои родственники), сейчас плачут от радости.
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