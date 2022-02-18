Главное о коронавирусе на 18 февраля: игнорирование постковидного синдрома, достижение иммунитета в Татарстане
Коллективный иммунитет в Татарстане достиг 80,31%
За сутки зарегистрировано 3 600 случаев заражения коронавирусом . Всего на 18 февраля общее количество инфицированных достигло 87 850 человек. Выздоровели за весь период 56 865 человек, в том числе 2 792 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 683 человека, в том числе четыре — за последние сутки. Госпитализировали 419 человек.
- Замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что в Татарстане выявлено 334 случаев «омикрона». Однако его доля составляет 84%.
- Коллективный иммунитет в республике достиг 80,31%. Это плановый показатель, по словам замминистра здравоохранения Татарстана — руководителя Управления здравоохранения Казани Владимира Жаворонкова. Первый компонент вакцины от коронавируса получили 2 446 602 человек, оба — 1 907 542. Повторную вакцинацию сделали 229 500 человек, еще подлежат ей 390 945 человек.
- Также Жаворонков сообщил, что оказание плановой медпомощи будет восстановлено в ближайшее время. По его словам, это будет сделано, как только заболеваемость населения и обращаемость в медицинские организации будет такая, что позволит вернуть врачей на оказание плановой помощи в достаточном количестве.
- Жители Татарстана, привившиеся зарубежной вакциной против коронавируса, смогут получить сертификат о вакцинации. По словам главного внештатного эпидемиолога и специалиста по вакцинопрофилактике Минздрава РТ Дмитрия Лопушова, нужно будет сдать тест на антитела. Срок действия сертификата по результатам теста на антитела составит 6 месяцев с даты получения.
- Также Лопушов рассказал, что около 1,5 тысячи татарстанцев в возрасте от 12 до 17 лет с письменного согласия родителей получили первый компонент вакцины. Пока время для введения второго компонента еще не наступило. Между процедурами должен пройти 21 день.
- Госпиталь для ветеранов в Набережных Челнах вновь перепрофилировали для приема пациентов с COVID-19. В больницу уже доставляют пациентов с подтвержденным коронавирусом. В конце декабря 2021 года он прекращал прием таких пациентов.
- В Татарстане в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о снятии ряда ограничений, которые были введены в республике из-за распространения коронавируса — в том числе и об отмене QR-кодов.
Корь может спровоцировать повторное заболевание COVID-19
За последние сутки в России выявили 180 071 новый случай коронавируса, выздоровели 198 369 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 15 020 573 человек, а выздоровевших — до 12 026 844 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 784 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 343 957 человек.
За последние сутки проведено 699 тысяч тестов на коронавирус. За весь период проведено свыше 271,7 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.
- Руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ Алексей Боровков считает, что шестая волна коронавируса в России начнется в июне. Связано это с началом сезона отпусков. Если к лету появится новый подвид штамма, интенсивное перемешивание может породить очередную волну.
- Доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Белла Шамгунова заявила, что корь может спровоцировать повторное заболевание COVID-19. Это связано с развитием коревой амнезии, что бывает у некоторых переболевших корью людей. Вирус кори может заражать Т- и B-лимфоциты — клетки, хранящие память о ранее перенесенных инфекциях. Поэтому можно повторно заразиться коронавирусом.
- Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России зарегистрирована тест-система для определения иммунитета после использования назальной вакцины от коронавируса. Наличие иммунитета теперь можно будет определять не только по анализу крови, но и по мазку из носа.
- По данным ВЦИОМ, большинство переболевших COVID-19 россиян столкнулись с постковидным синдромом, однако 80% из них не лечат его. Наиболее распространенными оказались длительное нарушение в ощущении вкусов и запахов, общая слабость, одышка, бессонница, депрессия и тревожность. Также некоторые жаловались на ухудшение памяти, зрения, слуха, рассеянность, длительный кашель, выпадение волос.
- С 21 февраля в Амурской области отменяют систему QR-кодов о вакцинации. По прогнозам, в ближайшее время заболеваемость должна будет снижаться. Коды были введены в регионе с октября 2021 года.
- QR-коды также отменяются с 21 февраля и в Кировской области. Это также связано с с достижением плановых показателей по вакцинации от коронавируса и некоторой стабилизацией ситуации с ростом заболеваемости.
- Заведениям общепита в Бурятии разрешили работать без ограничений по времени. Они были введены 24 января в связи с ростом заболеваемости ковидом. Работа заведений общепита была сокращена до 23:00, приостановили деятельность банкетных залов и ночных клубов.
- В Курганской области дистанционный режим для школьников продлили до конца февраля. При этом в малокомплектных школах , где учатся менее 200 детей, уроки будут проводить в очном формате. Ранее удаленный режим обучения был введен в области до 18 февраля.
- Общероссийский Народный фронт зафиксировал снижение стоимости ПЦР-тестирования в ряде регионов РФ. Глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов отметил, что в Якутии, Москве и Пскове лаборатории, которые проверялись две недели назад, снизили стоимость тестирования более чем на 500 рублей.
- В Псковской области развернули дополнительные койки для больных COVID-19. Так, например, перепрофилирован стационар Псковской межрайонной больницы. Ежесуточно здесь фиксируется около тысячи новых случаев заболевания.
Австрия с 22 февраля разрешит въезд российским туристам
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 419 693 180 человек,5 862 740 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (78 269 443). На второй строчке — Индия (42 780 235), на третьей — Бразилия (27 940 119), на четвертой — Франция (22 223 882), на пятой — Великобритания (18 628 702).
Больше всего смертей зафиксировано в США (931 741). За ними следуют Бразилия (642 156), Индия (510 905), Россия (336 299, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (314 128).
- Европейский журнал по надзору за инфекционными заболеваниями, эпидемиологии, профилактике и контролю Eurosurveillance со ссылкой на данные норвежских ученых сообщил, что у полностью вакцинированных людей могут наблюдаться восемь симптомов при заражении штаммом «омикрон». Это кашель, насморк, усталость, боль в горле, головная боль, мышечные боли, лихорадка и чихание. Также у некоторых присутствовало снижение аппетита, вкуса, обоняния и затрудненное дыхание.
- В некоторых стран зафиксировали антирекорды по суточному приросту заболевших коронавирусом: в Южной Корее — 93 135 выявленных случаев, во Вьетнаме — 36 200, в Малайзии — 27 831.
- Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что протесты дальнобойщиков против коронавирусных ограничений носят незаконный характер и финансируются из других стран, в том числе, из США. По его словам, демонстранты представляют угрозу для экономики страны и торговых отношений с партнерами.
- Австрия с 22 февраля разрешит въезд российским туристам с отрицательным тестом на коронавирус. Также смогут въехать россияне при наличии теста на антиген, переболевшим COVID-19 или после курса вакцинации одним из препаратов, одобренным Европейским агентством лекарственных средств или ВОЗ.
- Власти Израиля решили приостановить использование в стране ковидных паспортов в связи с уменьшением заболеваемости коронавирусом. Их выдают гражданам, которые переболели коронавирусом или получили не менее трех доз вакцины от заболевания. Они нужны для посещения закрытых помещений и крупных мероприятий.
- Минздрав Казахстана рассчитывает, что на Карагандинском фармацевтическом комплексе в ближайшее время начнут выпуск российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Ее уже зарегистрировали. Вопросы по разрешительным документам для комплекса уже практические решены.
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