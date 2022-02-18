Главное о коронавирусе на 18 февраля: игнорирование постковидного синдрома, достижение иммунитета в Татарстане

Фото: Ринат Назметдинов

Коллективный иммунитет в Татарстане достиг 80,31%

За сутки зарегистрировано 3 600 случаев заражения коронавирусом . Всего на 18 февраля общее количество инфицированных достигло 87 850 человек. Выздоровели за весь период 56 865 человек, в том числе 2 792 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 683 человека, в том числе четыре — за последние сутки. Госпитализировали 419 человек.

Замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что в Татарстане выявлено 334 случаев «омикрона». Однако его доля составляет 84%.

Коллективный иммунитет в республике достиг 80,31%. Это плановый показатель, по словам замминистра здравоохранения Татарстана — руководителя Управления здравоохранения Казани Владимира Жаворонкова. Первый компонент вакцины от коронавируса получили 2 446 602 человек, оба — 1 907 542. Повторную вакцинацию сделали 229 500 человек, еще подлежат ей 390 945 человек.

Также Жаворонков сообщил, что оказание плановой медпомощи будет восстановлено в ближайшее время. По его словам, это будет сделано, как только заболеваемость населения и обращаемость в медицинские организации будет такая, что позволит вернуть врачей на оказание плановой помощи в достаточном количестве.

Фото: Максим Платонов

Жители Татарстана, привившиеся зарубежной вакциной против коронавируса, смогут получить сертификат о вакцинации. По словам главного внештатного эпидемиолога и специалиста по вакцинопрофилактике Минздрава РТ Дмитрия Лопушова, нужно будет сдать тест на антитела. Срок действия сертификата по результатам теста на антитела составит 6 месяцев с даты получения.



Также Лопушов рассказал, что около 1,5 тысячи татарстанцев в возрасте от 12 до 17 лет с письменного согласия родителей получили первый компонент вакцины. Пока время для введения второго компонента еще не наступило. Между процедурами должен пройти 21 день.

Госпиталь для ветеранов в Набережных Челнах вновь перепрофилировали для приема пациентов с COVID-19. В больницу уже доставляют пациентов с подтвержденным коронавирусом. В конце декабря 2021 года он прекращал прием таких пациентов.

В Татарстане в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о снятии ряда ограничений, которые были введены в республике из-за распространения коронавируса — в том числе и об отмене QR-кодов.



Фото: Ринат Назметдинов

Корь может спровоцировать повторное заболевание COVID-19



За последние сутки в России выявили 180 071 новый случай коронавируса, выздоровели 198 369 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 15 020 573 человек, а выздоровевших — до 12 026 844 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 784 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 343 957 человек.



За последние сутки проведено 699 тысяч тестов на коронавирус. За весь период проведено свыше 271,7 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

Руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ Алексей Боровков считает, что шестая волна коронавируса в России начнется в июне. Связано это с началом сезона отпусков. Если к лету появится новый подвид штамма, интенсивное перемешивание может породить очередную волну.



Доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Белла Шамгунова заявила, что корь может спровоцировать повторное заболевание COVID-19. Это связано с развитием коревой амнезии, что бывает у некоторых переболевших корью людей. Вирус кори может заражать Т- и B-лимфоциты — клетки, хранящие память о ранее перенесенных инфекциях. Поэтому можно повторно заразиться коронавирусом.



Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России зарегистрирована тест-система для определения иммунитета после использования назальной вакцины от коронавируса. Наличие иммунитета теперь можно будет определять не только по анализу крови, но и по мазку из носа.

Фото: council.gov.ru

По данным ВЦИОМ, большинство переболевших COVID-19 россиян столкнулись с постковидным синдромом, однако 80% из них не лечат его. Наиболее распространенными оказались длительное нарушение в ощущении вкусов и запахов, общая слабость, одышка, бессонница, депрессия и тревожность. Также некоторые жаловались на ухудшение памяти, зрения, слуха, рассеянность, длительный кашель, выпадение волос.

С 21 февраля в Амурской области отменяют систему QR-кодов о вакцинации. По прогнозам, в ближайшее время заболеваемость должна будет снижаться. Коды были введены в регионе с октября 2021 года.

QR-коды также отменяются с 21 февраля и в Кировской области. Это также связано с с достижением плановых показателей по вакцинации от коронавируса и некоторой стабилизацией ситуации с ростом заболеваемости.

Заведениям общепита в Бурятии разрешили работать без ограничений по времени. Они были введены 24 января в связи с ростом заболеваемости ковидом. Работа заведений общепита была сокращена до 23:00, приостановили деятельность банкетных залов и ночных клубов.

В Курганской области дистанционный режим для школьников продлили до конца февраля. При этом в малокомплектных школах , где учатся менее 200 детей, уроки будут проводить в очном формате. Ранее удаленный режим обучения был введен в области до 18 февраля.

Общероссийский Народный фронт зафиксировал снижение стоимости ПЦР-тестирования в ряде регионов РФ. Глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов отметил, что в Якутии, Москве и Пскове лаборатории, которые проверялись две недели назад, снизили стоимость тестирования более чем на 500 рублей.

Фото: avaclinic.ru

В Псковской области развернули дополнительные койки для больных COVID-19. Так, например, перепрофилирован стационар Псковской межрайонной больницы. Ежесуточно здесь фиксируется около тысячи новых случаев заболевания.

Австрия с 22 февраля разрешит въезд российским туристам

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 419 693 180 человек,5 862 740 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (78 269 443). На второй строчке — Индия (42 780 235), на третьей — Бразилия (27 940 119), на четвертой — Франция (22 223 882), на пятой — Великобритания (18 628 702).



Больше всего смертей зафиксировано в США (931 741). За ними следуют Бразилия (642 156), Индия (510 905), Россия (336 299, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (314 128).

Европейский журнал по надзору за инфекционными заболеваниями, эпидемиологии, профилактике и контролю Eurosurveillance со ссылкой на данные норвежских ученых сообщил, что у полностью вакцинированных людей могут наблюдаться восемь симптомов при заражении штаммом «омикрон». Это кашель, насморк, усталость, боль в горле, головная боль, мышечные боли, лихорадка и чихание. Также у некоторых присутствовало снижение аппетита, вкуса, обоняния и затрудненное дыхание.

Фото: pnp.ru

В некоторых стран зафиксировали антирекорды по суточному приросту заболевших коронавирусом: в Южной Корее — 93 135 выявленных случаев, во Вьетнаме — 36 200, в Малайзии — 27 831.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что протесты дальнобойщиков против коронавирусных ограничений носят незаконный характер и финансируются из других стран, в том числе, из США. По его словам, демонстранты представляют угрозу для экономики страны и торговых отношений с партнерами.

Австрия с 22 февраля разрешит въезд российским туристам с отрицательным тестом на коронавирус. Также смогут въехать россияне при наличии теста на антиген, переболевшим COVID-19 или после курса вакцинации одним из препаратов, одобренным Европейским агентством лекарственных средств или ВОЗ.

Власти Израиля решили приостановить использование в стране ковидных паспортов в связи с уменьшением заболеваемости коронавирусом. Их выдают гражданам, которые переболели коронавирусом или получили не менее трех доз вакцины от заболевания. Они нужны для посещения закрытых помещений и крупных мероприятий.

Фото: tourdom.ru

Минздрав Казахстана рассчитывает, что на Карагандинском фармацевтическом комплексе в ближайшее время начнут выпуск российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Ее уже зарегистрировали. Вопросы по разрешительным документам для комплекса уже практические решены.

Дарья Акимова