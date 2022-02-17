QR-коды — всем: как получить сертификаты о прививке или перенесенной «короне» в России

Фото: Максим Платонов

Сертификат на основе положительного теста на антитела к коронавирусу дается на вдвое меньший срок, чем другие. К тому же его можно получить лишь один раз, пояснил сегодня главный внештатный эпидемиолог и специалист по вакцинопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов. Тестирование проводится платно. Выбор лаборатории — на усмотрение гражданина, но тут важно учесть ряд тонкостей.

Как получить QR-код лицу, привитому зарубежной вакциной?

Дмитрий Лопушов пояснил, что теперь можно получить сертификат тем, кто болел бессимптомно, переболел COVID-19 без обращения в медучреждение или был вакцинирован иностранными вакцинами, не признанными на территории РФ. Для получения заветного QR-кода в таких случаях поможет тест на уровень антител G к вирусу. При выборе лаборатории необходимо заранее уточнить, передает ли она результаты через защищенный канал связи на портал «Госуслуги». Если лаборатория этого не делает, то результаты такого тестирования не дадут права на получение сертификата. Выбрав лабораторию и сдав тест, необходимо заполнить заявление на «Госуслугах» о выдаче этого сертификата. Документ формируется в течение трех дней.

Также эксперт отметил, что в ответ на вирусную атаку организм производит различные виды антител (иммуноглобулинов): M, D, A, G и др. К примеру, антитела M формируются при острой фазе заражения, когда вирус проник в организм и еще не побежден. Этот показатель может свидетельствовать о наличии заболевания, но не иммунитета к нему. А для выдачи куар-кода имеет значение только наличие иммуноглобулинов G. «Именно иммуноглобулины G играют роль в инактивации вирусных и бактериальных частиц при повторном заражении», — подчеркнул эксперт.

При этом главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ заявил, что нет требований к конкретным показателям и единицам измерения антител.

— С учетом того, что на сегодня нет единой научной точки зрения, какой же титр должен считаться защитным, пока это еще не определено, поэтому принято решение засчитывать факт наличия антител в любой концентрации, — сказал Лопушов. — Каждая лаборатория выдвигает свои референтные величины, и антитела будут засчитываться, если они выходят за этот установленный титр.

Выдадут ли сертификат при положительном экспресс-тесте?



На этот вопрос Дмитрий Лопушов ответил отрицательно. Такая диагностика не дает статуса переболевшего. Причина та же, что и в случае с несертифицированной лабораторией, не имеющей возможности передать результаты на портал «Госуслуги». Если результат невозможно автоматически загрузить в систему, то он не будет ею учтен.

Тем, кто получил положительный результат при экспресс-тестировании, необходимо обратиться в поликлинику или сдать анализ в той лаборатории, которая направит результаты на федеральный портал.

Фото: lit-clinic.ru

Как формируется коллективный иммунитет?

По словам Лопушова, коллективный иммунитет — это гибкий показатель, который зависит от количества переболевших, вакцинировавшихся полнокомпонентной прививкой и ревакцинировавшихся в течение полугода с момента последней прививки. Таким образом, для формирования высокого коллективного иммунитета необходимо после ввода первого компонента вакцины через 21 день ввести второй, а еще через 6 месяцев — провести ревакцинацию. Таким образом, к снижению коллективного иммунитета в числе прочего может привести затягивание с ревакцинацией теми, кто делал прививки весной и летом прошлого года.

При этом эксперт отметил, что на сегодняшний день в Татарстане достигли планового показателя в 80% по вводу первого компонента.

Сколько подростков в Татарстане привили от коронавируса?

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов коснулся и темы вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет. По его словам, в регион поступило 2 тысячи доз вакцины «Спутник М», разработанной специально для этой возрастной категории. Порядка 1,5 тысячи юных татарстанцев с письменного согласия родителей уже получили первый компонент вакцины. На данный момент время для введения второго компонента еще не наступило (между процедурами, как и в случае со «Спутником V», должен пройти 21 день).

Привитые подростки в возрасте от 14 лет могут завести учетную запись на «Госуслугах» и получить QR-код. Лицам в возрасте от 12 до 14 лет после прививки выдается справка-подтверждение о вакцинации. Если есть необходимость в сертификате установленного образца, то полученную справку нужно предъявить в МФЦ и написать соответствующее заявление.

Фото: Максим Платонов

Есть ли нарекания по дистанционной выдаче больничных?

Вице-премьер правительства РТ Лейла Фазлеева рассказала, что стартовавшая неделей ранее дистанционная выдача электронных больничных листов проходит успешно. Она заверила, татарстанцы новой услугой не злоупотребляют и опасения о том, что нововведение вызовет бум липовых обращений, не оправдалось. Со стороны работодателей никаких жалоб на лжековидных сотрудников также не поступало.

По заверению вице-премьера, количество выданных за неделю больничных листов даже несколько снизилось. А значит, оформляют больничный по телефону только те, кто действительно болен.

Ильгиза Насибуллина