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ВЦИОМ: 80% россиян не лечат постковидный синдром

09:35, 18.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
ВЦИОМ: 80% россиян не лечат постковидный синдром
Фото: Ринат Назметдинов

80% россиян, у которых наблюдается постковидный синдром, не обращаются за медицинской помощью. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

7% опрошенных рассказали, что отмечали у себя симптомы коронавируса, но получали отрицательные результаты теста на инфекцию. Еще 13% при наличии признаков заболевания не проходили диагностику. 52% респондентов считают, что вообще не болели COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru

Те, кто наблюдает у себя постковидный синдром, отмечают такие симптомы, как длительное нарушение в ощущении вкусов и запахов (его назвали 49% опрошенных), слабость (38%), одышка при физических нагрузках (29%), бессонница (19%), депрессия (17%), тревожность (16%) и аллергия (7%).

Недавно главврач московской городской поликлиники №68 Наталья Кузенкова рассказала, как нужно восстанавливаться после перенесенного COVID-19. Например, рекомендуется делать физические оздоровительные упражнения пять раз в неделю в течение 20—30 минут.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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