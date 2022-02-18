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Врач Шамгунова: корь может спровоцировать повторное заболевание COVID-19

06:47, 18.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Врач Шамгунова: корь может спровоцировать повторное заболевание COVID-19
Фото: Максим Платонов

В течение трех лет после перенесенной кори человек может оставаться без защиты от заболеваний, к которым у него ранее сформировался иммунитет, в том числе к COVID-19. Об этом рассказала доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Белла Шамгунова.

По ее словам, такое может произойти в случае развития коревой амнезии. Это состояние наблюдается у некоторых переболевших корью людей. Так, вирус кори может заражать Т- и B-лимфоциты — клетки, хранящие память о ранее перенесенных инфекциях.

Фото: Максим Платонов

В таком случае человек рискует повторно заразиться коронавирусом, поскольку иммунная система может «забыть» об инфекции, передает радио Sputnik.

Накануне глава Центра компетенций НТИ СПбПУ, руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию COVID-19 Алексей Боровков допустил, что в июне этого года в России может произойти шестая волна COVID-19. Эксперт отметил, что нынешний пик заболеваемости уже пройден.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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