В России разработали тест-систему на иммунитет после назальной вакцины от COVID-19

Фото: Максим Платонов

В России зарегистрировали тест-систему для определения иммунитета после использования назальной вакцины от коронавируса. Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, наличие иммунитета будет определяться не только по анализу крови, но и по мазку из носа. Гинцбург добавил, что ранее у данной тест-системы было другое применение, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Тем временем вирусолог и директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков считает, что назальная вакцина от COVID-19 может быть опаснее внутримышечной. Дело в том, что при вводе препарата через нос вероятность задеть жизненно важные органы является более высокой.



Несколько дней назад глава Центра имени Гамалеи анонсировал проведение исследований препарата от коронавируса на основе моноклональных антител. Как отметил специалист, препарат будет эффективен в том числе и против штамма «омикрон».

Диана Жиленкова