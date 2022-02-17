Ученый спрогнозировал шестую волну коронавируса в июне

Фото: Максим Платонов (архив)

Пятая волна коронавируса, которая сейчас идет в России, вряд ли будет последней. В начале лета, с началом сезона отпусков, может случиться новый всплеск заболеваемости. Такое мнение выразил руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ, руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию COVID-19 Алексей Боровков.

— По нашим прогнозам, примерно в середине апреля мы снова можем вернуться к такому же числу заболевших, как сейчас. Фактически мы уже прошли пик и начинаем выздоравливать, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пока математическая модель распространения коронавируса для Москвы и Петербурга построена до конца лета. Если к началу лета, туристического сезона, появится новый подвид штамма, интенсивное перемешивание может породить очередную волну, предупредил Боровков.

Академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский объяснил «скачки» заболеваемости COVID-19 тем, что инфекции необходимо некоторое время, чтобы начать распространяться в том или ином регионе. На прошлой неделе главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявлял, что пандемия COVID-19 далека от своего завершения, поскольку новые варианты коронавируса будут появляться.



Татьяна Леухина