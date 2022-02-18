В Татарстане выявили 3 600 новых случаев коронавируса
В Татарстане за сутки зарегистрировали 3 600 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
Общее количество инфицированных достигло 87 850 человек. Рост заболевших, который начался с первой недели января, продолжается.
В республике всего выявлено 334 случая «омикрона». Однако его доля составляет 84%, отметила Авдонина.
Заболеваемость ОРВИ и гриппа снизилась на 32%, при этом превышение эпидпорога до сих пор есть — на 58%.ОбществоМедицина Татарстан
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