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В Татарстане выявили 3 600 новых случаев коронавируса

10:04, 18.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявили 3 600 новых случаев коронавируса
Фото: Максим Платонов

В Татарстане за сутки зарегистрировали 3 600 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Общее количество инфицированных достигло 87 850 человек. Рост заболевших, который начался с первой недели января, продолжается.

В республике всего выявлено 334 случая «омикрона». Однако его доля составляет 84%, отметила Авдонина.

Заболеваемость ОРВИ и гриппа снизилась на 32%, при этом превышение эпидпорога до сих пор есть — на 58%.

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