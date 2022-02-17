Привитые зарубежной вакциной от коронавируса татарстанцы смогут получить COVID-сертификат

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстанцы, когда привились зарубежной вакциной против коронавируса, смогут получить сертификат о вакцинации. Для этого им необходимо сдать тест на антитела, сообщил главный внештатный эпидемиолог и специалист по вакцинопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.



— Граждане, которые привились зарубежными вакцинами, могут сдать тест на антитела, если у них есть иммуноглобулин G, — сообщил он. По словам Лопушова, COVID-сертификат в этом случае будет действителен в течении шести месяцев.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, с 21 февраля появится возможность получить QR-код по результатам теста на антитела. В сертификате должны быть сведения о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю коронавируса. Срок действия сертификата по результатам теста на антитела составит 6 месяцев с даты получения.

— В зачет принимаются любые результаты антител вне зависимости от метода, то есть либо качественные, либо количественные, — обращал внимание Лопушов. Он же рассказал татарстанцам, как получить QR-код по результатам теста на антитела.

