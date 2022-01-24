Главное к утру: Минниханов в Казахстане, победы «Динамо-Ак Барс» и УНИКСа
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро понедельника, 24 января:
- Накануне президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Казахстан. Сегодня ожидается проведение ряда деловых встреч по обсуждению совместных проектов, направленных на укрепление российско-казахстанских отношений.
- Казанское «Динамо-Ак Барс» обыграло подмосковное «Заречье-Одинцово» в матче 15-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд. Игра в Казани завершилась со счетом 3-0 (25:22, 25:20, 25:22). «Динамо-Ак Барс» сохраняет лидерство в турнирной таблице.
- Казанский УНИКС обыграл польский «Зелёна-Гура» в матче единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 80:85 в пользу казанцев. Так, УНИКС возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ с 10 победами и двумя поражениями.
- Стал известен состав сборной России по хоккею на пекинскую Олимпиаду. В него вошли два игрока казанского «Ак Барса» (вратарь Тимур Билялов и нападающий Дмитрий Воронков). Также в состав вошел Александр Кадейкин из уфимского «Салавата Юлаева».
- В Татарстане возбудили уголовное дело после того, как мужчина убил жену и ее сестру, а после покончил с собой. Как сообщили в СУ СК РФ по РТ, на месте работают следователи.
- Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Свое решение он объяснил отсутствием необходимых инструментов «для воздействия на радикальные процессы внутренней и внешней политики». По его словам, страна в настоящее время живет в реальности, в которой ее президент не может повлиять на вопросы войны или мира.
Диана ЖиленковаОбщество Татарстан
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