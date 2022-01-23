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Казанское «Динамо-Ак Барс» обыграло «Заречье-Одинцово» в матче женской Суперлиги

20:59, 23.01.2022
Казанское «Динамо-Ак Барс» обыграло «Заречье-Одинцово» в матче женской Суперлиги
Фото: dinamo-kazan.com

Казанское «Динамо-Ак Барс» обыграло подмосковное «Заречье-Одинцово» в матче 15-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд. Встреча в столице Татарстана завершилась со счетом 3-0 (25:22, 25:20, 25:22).

Казанский клуб сохраняет лидерство в турнирной таблице.

Фото: dinamo-kazan.com

19 января казанское «Динамо-Ак Барс» обыграло французское «Безье» со счетом 3:0. Все подробности матча — в репортаже «Реального времени».

Татьяна Леухина
СпортВолейбол Татарстан

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