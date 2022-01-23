Казанское «Динамо-Ак Барс» обыграло «Заречье-Одинцово» в матче женской Суперлиги
Казанское «Динамо-Ак Барс» обыграло подмосковное «Заречье-Одинцово» в матче 15-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд. Встреча в столице Татарстана завершилась со счетом 3-0 (25:22, 25:20, 25:22).
Казанский клуб сохраняет лидерство в турнирной таблице.
19 января казанское «Динамо-Ак Барс» обыграло французское «Безье» со счетом 3:0. Все подробности матча — в репортаже «Реального времени».
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