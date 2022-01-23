Стал известен состав сборной России по хоккею на пекинскую Олимпиаду
Федерация хоккея России опубликовала окончательный список хоккеистов, которые отправятся в Пекин на Олимпийские игры. В состав вошли два игрока казанского «Ак Барса» (вратарь Тимур Билялов и нападающий Дмитрий Воронков). А так же Александр Кадейкин из уфимского «Салавата Юлаева».
При этом в команду вызваны семь хоккеистов московского ЦСКА
Ростер сборной Олимпийского комитета России для Игр в Пекине:
- Вратари: Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА), Иван Федотов (ЦСКА),
- Защитники: Александр Никишин («Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо» М), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»).
- Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Никита Гусев, Кирилл Марченко (оба — СКА), Вадим Шипачев «Динамо» М), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Артур Каюмов («Локомотив»), Артем Анисимов («Локомотив»), Андрей Чибисов («Металлург»), Кирилл Семенов, Арсений Грицюк(оба — «Авангард»).
Так же по новому регламенту пекинских Игр каждая из сборных имеет возможность взять с собой еще по шесть хоккеистов на случай положительных тестов и ухода на карантин. В этот список попали вратарь Дмитрий Шугаев из «Северстали», защитник Семен Чистяков из «Авангарда», нападающие Андрей Кузьменко (СКА), Владимир Ткачев («Трактор») и Станислав Галиев из московского «Динамо».
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Хоккейный турнир стартует 9 февраля и продлится до последнего дня Игр.СпортХоккейОбществоМедицина БашкортостанТатарстан
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