Стал известен состав сборной России по хоккею на пекинскую Олимпиаду

Федерация хоккея России опубликовала окончательный список хоккеистов, которые отправятся в Пекин на Олимпийские игры. В состав вошли два игрока казанского «Ак Барса» (вратарь Тимур Билялов и нападающий Дмитрий Воронков). А так же Александр Кадейкин из уфимского «Салавата Юлаева».

При этом в команду вызваны семь хоккеистов московского ЦСКА

Ростер сборной Олимпийского комитета России для Игр в Пекине:

Вратари: Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА), Иван Федотов (ЦСКА),

Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА), Иван Федотов (ЦСКА), Защитники: Александр Никишин («Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо» М), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»).

Александр Никишин («Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо» М), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»). Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Никита Гусев, Кирилл Марченко (оба — СКА), Вадим Шипачев «Динамо» М), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Артур Каюмов («Локомотив»), Артем Анисимов («Локомотив»), Андрей Чибисов («Металлург»), Кирилл Семенов, Арсений Грицюк(оба — «Авангард»).

Так же по новому регламенту пекинских Игр каждая из сборных имеет возможность взять с собой еще по шесть хоккеистов на случай положительных тестов и ухода на карантин. В этот список попали вратарь Дмитрий Шугаев из «Северстали», защитник Семен Чистяков из «Авангарда», нападающие Андрей Кузьменко (СКА), Владимир Ткачев («Трактор») и Станислав Галиев из московского «Динамо».

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Хоккейный турнир стартует 9 февраля и продлится до последнего дня Игр.