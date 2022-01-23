Президент Армении объявил об уходе со своего поста

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Соответствующее заявление опубликовано на сайте главы республики.

«Я долго думал и решил уйти с поста президента республики после активной работы около четырех лет. Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определенной логике», — говорится в сообщении.



Фото: ru.wikipedia.org / Serkan Edeleklioglu

Свое решение он объяснил отсутствием необходимых инструментов «для воздействия на радикальные процессы внутренней и внешней политики». По его словам, Армения сейчас живет в реальности, в которой ее президент не может повлиять на вопросы войны или мира.

В своем заявлении Саркисян отметил, что в стране существуют некие политические группы, чьей мишенью становится глава государства.

Саркисян занимал пост президента республики c 9 апреля 2018 года. Он был избран главой государства на семилетний срок. Армения полностью перешла к парламентской форме правления.

Татьяна Леухина