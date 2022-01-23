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Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Казахстан

19:10, 23.01.2022
Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Казахстан
Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В состав делегации республики также вошли: гендиректор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин. В международном аэропорту Нур-Султана их встретил первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

Фото: пресс-служба президента РТ

Завтра ожидается проведение ряда деловых встреч по обсуждению совместных проектов Татарстана и Казахстана, направленных на укрепление российско-казахстанских отношений.

Фото: пресс-служба президента РТ

В апреле прошлого года стало известно, что ПАО «Татнефть» планирует запустить производство каучука в Казахстане. Соглашение «Татнефть» и АО НК «КазМунайГаз» о базовых условиях взаимодействия по проекту «Бутадиен» подписали в присутствии премьер-министра Казахстана Аскара Мамина и президента Татарстана Рустама Минниханова. А летом Казахстан предложил «Татнефти» строительство установки резиномодифицированного битума (РМБ) на своей территории.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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