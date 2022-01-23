В Татарстане возбудили уголовное дело после того, как мужчина убил жену и ее сестру, а после покончил с собой

В Татарстане следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух девушек. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по РТ.

Мужчина убил жену и ее сестру. После этого он покончил с собой. На месте работают следователи, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В январе челнинца заподозрили в убийстве пьяного соседа после ссоры. Следствие установило, что соседи проживали в разных комнатах одной квартиры. После ссоры мужчина взял нож и нанес потерпевшему ранения по различным частям тела, после чего ушел на работу. Подозреваемый проходил лечение в психиатрической больнице после того, как напал на дочь.

Татьяна Леухина