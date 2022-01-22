Главное о коронавирусе на 22 января: борьба с «омикроном» с помощью водки, в России проверят цену ПЦР-тестов
На базе РКБ вновь откроют провизорный госпиталь для больных коронавирусом
- В Татарстане, по данным федерального штаба, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по состоянию на 21 января составляет 59% при установленной планке в 80%. Однако отметим, что информация на сайте стопкоронавирус.рф отличаются от тех, что сегодня предоставил Минздрав Татарстана. По подсчетам республиканского ведомства, на 21 января в регионе провакцинировано 2 346 860 человек, из которых 1 880 123 получили вторую прививку. А по данным федерального штаба, в Татарстане прививку против COVID-19 сделали 2 323 729 человек.
- Управление Роспотребнадзора по Татарстану за неделю проверило на соблюдение антиковидных ограничений 216 объектов. Нарушения выявили на 61 предприятии, что составляет 28% от общего числа. Сотрудники ведомства по итогам проверок составили 17 протоколов о нарушениях. Общая сумма наложенных штрафов — 343 тысячи рублей, рассказала заместитель главы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.
- В Республиканской клинической больнице (РКБ) вновь откроют провизорный госпиталь для больных коронавирусом, сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. По его словам, там был проведен ремонт. Свою работу РКБ как провизорный госпиталь начнет с 23 января.
- Авдонина сообщила, что новых случаев штамма коронавируса «омикрон» в Татарстане пока нет — их по-прежнему 11. Но на сегодня в работе находится 173 пробы — на днях ожидаются результаты.
- Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ также призвала не увлекаться поиском «омикрона»: «Омикрон» и «дельта» — отличия только лишь в штамме, в тех линиях, которые модифицировались. Меры профилактики и лечения от этого не меняются. Поэтому на сегодня увлекаться поиском «омикрона» и «дельты», еще какого-то штамма, в принципе, наверное, не стоит, это больше научный интерес, понимание того, как изменяется вирус. Для нас важна инфекция в целом, а это новая коронавирусная инфекция, и борьба все-таки должна идти не с конкретным штаммом, а в целом с инфекцией».
- В Татарстане растет число вызовов врача на дом и обращений с симптомами ОРВИ, констатировал Жаворонков: «Рост ощущается, коллеги работают с довольно серьезной нагрузкой. Количество обращений увеличивается и в провизоры. Однако говорить о том, что мы испытываем скачок в показателях госпитализированных пациентов, мы не можем. Да, идет увеличение, но оно, знаете, такое плавное, спокойное».
- Рост числа заболевших коронавирусом вновь зафиксирован в Татарстане. За неделю прирост составил 15% по сравнению с предыдущей неделей, сообщила Авдонина. При этом она уточнила, что по сравнению с началом второй половины декабря заболеваемость ниже в 1,8 раза.
COVID-19 может вызывать обострение кожных заболеваний
- Правительство России приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в России нового штамма коронавируса «Омикрон» и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19. Руководители регионов по поручению премьер-министра Михаила Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль.
- Мишустин также поручил проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус. Поручение дано Федеральной антимонопольной службе, срок исполнения — 1 февраля.
- Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства подал заявку на регистрацию вакцины против коронавируса «Конвасэл». Информация содержится в реестре лекарственных средств Министерства здравоохранения России.
- Доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников рассказал, как с помощью водки можно противостоять омикрон-штамму коронавируса.«Вдыхание паров алкоголя до определенной степени способствует элиминации вируса из дыхательной системы. Для этого достаточно накапать на маску обычной водкой и подышать», — объяснил Колесников.
- В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 64,4%. Первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты более 81,9 млн граждан. Завершили курс вакцинации более 78 млн россиян.
- Михаил Мишустин поручил обеспечить максимально возможный перевод совещаний вице-премьеров, аппарата Кабмина, а еще федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций в дистанционный формат с 21 января. Также поручено максимально перевести сотрудников аппарата правительства, федеральных органов власти и аналитического центра при правительстве на удаленный режим работы, говорится в сообщении Кабмина.
- Около 5% населения заболевает коронавирусом повторно, рассказал главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.
По его словам, даже в случае распространения штамма «омикрон» повторное заболевание происходит нечасто. Это касается людей с более слабым здоровьем, иммунитетом или тех, у кого не сформировалась защита от инфекции.
- Коронавирус при заражении «омикроном» может проявляться как единственным симптомом, так и комплексом. Однако сегодня в период подъема заболеваемости наличие сразу насморка, головной боли, боли в горле, осиплости и расстройства стула почти на 100% свидетельствует о том, что у человека «омикрон», сообщил инфекционист Евгений Тимаков.
- Власти Ярославской области в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в регионе ввели режим самоизоляции для людей старше 60 лет. Также на предприятиях на удаленный режим работы будут переведены 50% сотрудников, не привитых от коронавируса.
- Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России подало в Минздрав РФ заявку на применение лекарства от коронавируса «Мир-19" в амбулаторном звене. Речь о первых днях после подтверждения диагноза.
- В Северной Осетии половину работников переведут на удаленный режим. ПРи этом власти республики не намерены вводить дополнительных ограничений из-за COVID-19.
- Более 90% спортсменов в олимпийской команде России прошли вакцинацию от коронавируса, сообщил министр спорта России Олег Матыцин. Исключение составляют те, у кого есть медотвод.
- Президент России Владимир Путин за все время пандемии ни разу не заражался коронавирусом. Песков, отвечая на вопрос, были ли какие-то признаки COVID-19 у Путина в последнее время, сказал, что президент «прекрасно себя чувствует, в рабочем настроении, работает».
- В Ленинградской области в ближайшее время из-за COVID-19 прекратят диспансеризацию и осмотры. Прекращение оказания плановой медицинской помощи пока не планируется.
- Врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева рассказала, что COVID-19 может вызывать обострение кожных заболеваний. Специалист пояснила, что при разных штаммах коронавируса, такие как «омикрон» или «дельта», наблюдаются одинаковые дерматологические симптомы.
- Советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий заявил, что штамм «омикрон» имеет больше 50 мутаций по сравнению с первоначальным штаммом коронавируса. Это позволяет ему быстрее проникать в клетки организма и сокращает инкубационный период.
Лукашенко посоветовал заразившимся коронавирусом «не париться»
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 346 462 953 человека, 5 584 942 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (70 210 920). На второй строчке — Индия (38 903 731), на третьей — Бразилия (23 766 499), на четвертой — Франция (16 116 748), на пятой — Великобритания (15 816 328).
Больше всего смертей зафиксировано в США (864 564). За ними следуют Бразилия (622 875), Индия (488 884), Россия (318 200, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (302 390).
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал рекомендации заразившимся коронавирусом и посоветовал «не париться»: «Как только вы начинаете охать, ахать и бегать черт знает куда — это беда. Молодым людям и переживать нечего. Я хочу всем этим жуликам международным сказать: хватит уже. Уже нам вывернули эти карманы настолько, что там ничего не осталось. Уже раздели всех. Надо уже заканчивать эту пандемию. Хватит уже, поиздевались над людьми».
- В Великобритании выявили новый подвид омикрон-штамма коронавируса BA.2. По предварительным анализам, он распространяется с еще более высокой скоростью. Пока в стране зафиксировано 426 случаев инфицирования новым штаммом.
- Министры стран ВТО на неформальной онлайн-конференции обсудили вопрос временной приостановки действия отдельных положений Соглашения года по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) в отношении ряда лекарств, применяемых для лечения коронавируса. Замглавы МЭР РФ Владимир Ильичев заявил, что должна быть гарантирована ответственность производителей непатентованных лекарств за качество воспроизведенных продуктов.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что существующие темпы глобальной вакцинации позволят приблизиться к коллективному иммунитету от коронавируса в Африке только в 2024 году, а это грозит появлением новых вариантов инфекции, которые могут оказаться страшнее «омикрона»: «Он стал еще одним предостережением. Следующий вариант может быть хуже. Прекращение распространения инфекции должно быть главным пунктом повестки дня повсюду».
- Он же заявил, что коронавирус нельзя использовать как прикрытие для подрыва прав человека, сокращения гражданских свобод и свободы прессы.
- Бразильская конфедерация футбола (CBF) будет требовать обязательной вакцинации всех игроков, которые будут участвовать в ее турнирах в 2022 году. Факт вакцинации от коронавируса будет необходимо подтверждать во время формирования заявок состава команд на каждую игру. При отсутствии соответствующего документа медицинский портал CBF будет автоматически блокировать не привитого игрока.
- Жители Италии с 1 февраля без ковид-сертификата смогут ходить только в продовольственные магазины, аптеки, салоны оптики, ортопедические салоны, а также в магазины зоотоваров. Без грин-пасса также можно будет посещать больницы и офисы полиции и судебных органов для подачи жалоб, а также заправочные станции.
- Ведущий специалист Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР У Цзунью заявил, что коронавирус вряд ли сможет стать для человечества повседневной обыденностью наподобие гриппа: «Ведь грипп — заболевание верхней части дыхательных путей, а коронавирус прежде всего поражает легкие и даже может распространиться на другие органы».
- Карнавалы в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу перенесли. Это связано с ростом заражений омикрон-штаммом коронавируса. Новые празднования будут приурочены к дате смерти местного национального героя Тирадентиса, которого чествуют 21 апреля.
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