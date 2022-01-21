ФМБА подало заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 «Конвасэл»

Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства подал заявку на регистрацию вакцины против коронавируса «Конвасэл». Информация содержится в реестре лекарственных средств Министерства здравоохранения России.

Заявка на регистрацию препарата подана в пятницу, 21 января, следует из реестра.

Фото: realnoevremya.ru

На сегодняшний день в России зарегистрировано несколько вакцин против коронавируса: «Спутник V», его однокомпонентная версия «Спутник Лайт» и модифицированный для вакцинации подростков «Спутник М», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н», и «КовиВак». В декабре также зарегистрирован препарат для лечения коронавируса «Мир-19». Он вдыхается с помощью ингалятора через маску. Лекарство было разработано по поручению руководителя ФМБА РФ Вероники Скворцовой.

Кроме того, в России зарегистрировали разработанную специалистами ФМБА тест-систему для выявления штамма коронавируса «омикрон». Набор реагентов позволяет за полтора часа с высокой чувствительностью выявлять и дифференцировать в одной пробирке геноварианты вирусов «омикрон» и «дельта».

Маргарита Головатенко