Инфекционист Чуланов: повторно COVID-19 заболевают 5% людей

Фото: Максим Платонов

Около 5% населения заболевает коронавирусом повторно. Об этом рассказал главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

По его словам, даже в случае распространения штамма «омикрон» повторное заболевание происходит нечасто. Это касается людей с более слабым здоровьем, иммунитетом или тех, у кого не сформировалась защита от инфекции.

Фото: Максим Платонов

Чуланов привел в пример людей с первичным иммунодефицитом, у которых не формируется иммунитет, поэтому им нет смысла делать прививку, передает ТАСС.

Недавно инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в России пик заболеваемости коронавирусом придется на середину февраля. В целом по стране он будет немного растянутый и размытый, поскольку каждый регион будет входить в этот процесс по-своему.

Диана Жиленкова