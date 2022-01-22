Инфекционист Чуланов: повторно COVID-19 заболевают 5% людей
Около 5% населения заболевает коронавирусом повторно. Об этом рассказал главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.
По его словам, даже в случае распространения штамма «омикрон» повторное заболевание происходит нечасто. Это касается людей с более слабым здоровьем, иммунитетом или тех, у кого не сформировалась защита от инфекции.
Чуланов привел в пример людей с первичным иммунодефицитом, у которых не формируется иммунитет, поэтому им нет смысла делать прививку, передает ТАСС.
Недавно инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в России пик заболеваемости коронавирусом придется на середину февраля. В целом по стране он будет немного растянутый и размытый, поскольку каждый регион будет входить в этот процесс по-своему.
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