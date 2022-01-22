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Инфекционист Чуланов: повторно COVID-19 заболевают 5% людей

08:18, 22.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Инфекционист Чуланов: повторно COVID-19 заболевают 5% людей
Фото: Максим Платонов

Около 5% населения заболевает коронавирусом повторно. Об этом рассказал главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

По его словам, даже в случае распространения штамма «омикрон» повторное заболевание происходит нечасто. Это касается людей с более слабым здоровьем, иммунитетом или тех, у кого не сформировалась защита от инфекции.

Фото: Максим Платонов

Чуланов привел в пример людей с первичным иммунодефицитом, у которых не формируется иммунитет, поэтому им нет смысла делать прививку, передает ТАСС.

Недавно инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в России пик заболеваемости коронавирусом придется на середину февраля. В целом по стране он будет немного растянутый и размытый, поскольку каждый регион будет входить в этот процесс по-своему.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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