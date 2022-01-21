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Уровень коллективного иммунитета в России достиг 64,4%

16:15, 21.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Уровень коллективного иммунитета в России достиг 64,4%
Фото: realnoevremya.ru

По состоянию на 21 января уровень коллективного иммунитета в России достиг 64,4%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Первым компонентом вакцины от коронавируса сделано более 81,9 млн уколов, вакцинацию полного цикла сделали более 78 млн раз.

По уровню коллективного иммунитета первенство сохраняют четыре региона, в которых он превысил 80% — Севастополь (90,5%), Санкт-Петербург (84,6%), Карелия (83,0%) и Чукотка (80,6%).

Фото: realnoevremya.ru

В начале недели уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России оценивался в 63,9%.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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