Уровень коллективного иммунитета в России достиг 64,4%
По состоянию на 21 января уровень коллективного иммунитета в России достиг 64,4%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Первым компонентом вакцины от коронавируса сделано более 81,9 млн уколов, вакцинацию полного цикла сделали более 78 млн раз.
По уровню коллективного иммунитета первенство сохраняют четыре региона, в которых он превысил 80% — Севастополь (90,5%), Санкт-Петербург (84,6%), Карелия (83,0%) и Чукотка (80,6%).
В начале недели уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России оценивался в 63,9%.
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