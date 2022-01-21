Уровень коллективного иммунитета в России достиг 64,4%

По состоянию на 21 января уровень коллективного иммунитета в России достиг 64,4%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.



Первым компонентом вакцины от коронавируса сделано более 81,9 млн уколов, вакцинацию полного цикла сделали более 78 млн раз.

По уровню коллективного иммунитета первенство сохраняют четыре региона, в которых он превысил 80% — Севастополь (90,5%), Санкт-Петербург (84,6%), Карелия (83,0%) и Чукотка (80,6%).

Фото: realnoevremya.ru

В начале недели уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России оценивался в 63,9%.

Маргарита Головатенко