Федеральный оперштаб: в Татарстане уровень коллективного иммунитета достиг 59%

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по состоянию на 21 января составляет 59% при установленной планке в 80%. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Татарстане на сегодняшний день прививку против COVID-19 сделали 2 323 729 человек. Из них 2 241 883 завершили курс вакцинации, то есть получили оба компонента вакцины.

Однако данные по вакцинации на сайте стопкоронавирус.рф отличаются от тех, что сегодня предоставил Минздрав Татарстана. По подсчетам республиканского ведомства, на 21 января в регионе провакцинировано 2 346 860 человек, из которых 1 880 123 получили вторую прививку.

скриншот стопкоронавирус.рф

В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 64,4%. Первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты более 81,9 млн граждан. Завершили курс вакцинации более 78 млн россиян.

За прошлые сутки в России зарегистрировали рекордное с начала пандемии число новых случаев коронавируса — им заразились 49 513 человек. Всего в стране на 21 января зафиксировано 10 987 774 случая COVID-19.

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Татьяна Демина