В РКБ вновь откроют провизорный ковид-госпиталь

Фото: Максим Платонов

В РКБ вновь откроют провизорный госпиталь для больных коронавирусом. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

По его словам, там был проведен ремонт. Свою работу РКБ как провизорный госпиталь начнет с 23 января.

Напомним, что Республиканскую клиническую больницу из провизорных функций вывели в конце 2021 года. Продолжают работать еще два основных хаба, которые принимают ковидных больных, — Республиканская клиническая инфекционная больница и горбольница №7 в Казани.

Сообщалось также, что РКБ в Казани уже в этом году модернизируют по международному стандарту HIMSS — сейчас в больнице реализуется масштабный проект по переходу.