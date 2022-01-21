Лукашенко — заболевшим коронавирусом: «Посоветую не париться»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал рекомендации заразившимся коронавирусом. «Посоветую не париться», — заявил он, добавив, что все болезни у людей в голове.

— Как только вы начинаете охать, ахать и бегать черт знает куда — это беда. Молодым людям и переживать нечего. Я хочу всем этим жуликам международным сказать: хватит уже. Уже нам вывернули эти карманы настолько, что там ничего не осталось. Уже раздели всех. Надо уже заканчивать эту пандемию. Хватит уже, поиздевались над людьми, — заявил белорусский лидер.

Лукашенко рассказал, что сам не так давно переболел коронавирусом. По его словам, он заразился омикрон-штаммом и перенес болезнь гораздо легче, чем в прошлый раз.

— Фактически на ногах перенес. Не очень хорошо себя чувствовал, но на лыжах бегал, дрова рубил, все делал, как раньше. Единственное, не играли в хоккей, — рассказал Лукашенко.

Фото: Максим Платонов

Белорусский лидер еще летом 2020 года говорил о том, что переболел COVID-19. Как и в этот раз, он «перенес его на ногах». При этом тогда он заявлял, что коронавирус — это ширма, за которой глобальные игроки пытаются «переделить мир».