Мишустин поручил перейти на дистанционный формат работы и проведения совещаний

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить максимально возможный перевод совещаний вице-премьеров, аппарата Кабмина, а еще федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций в дистанционный формат с 21 января.



По возможности поручено максимально перевести сотрудников аппарата правительства, федеральных органов власти и аналитического центра при правительстве на удаленный режим работы, говорится в сообщении Кабмина.

Фото: Максим Платонов (архив)

Несколькими днями ранее Мишустин призвал работодателей перевести на удаленную работу персонал там, где это возможно. Если сотрудники трудятся в традиционном формате, работодатель должен обеспечить их тестирование на коронавирус, указал премьер-министр.



Маргарита Головатенко