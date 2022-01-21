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Мишустин поручил перейти на дистанционный формат работы и проведения совещаний

16:48, 21.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Мишустин поручил перейти на дистанционный формат работы и проведения совещаний
Фото: duma.gov.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить максимально возможный перевод совещаний вице-премьеров, аппарата Кабмина, а еще федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций в дистанционный формат с 21 января.

По возможности поручено максимально перевести сотрудников аппарата правительства, федеральных органов власти и аналитического центра при правительстве на удаленный режим работы, говорится в сообщении Кабмина.

Фото: Максим Платонов (архив)

Несколькими днями ранее Мишустин призвал работодателей перевести на удаленную работу персонал там, где это возможно. Если сотрудники трудятся в традиционном формате, работодатель должен обеспечить их тестирование на коронавирус, указал премьер-министр.

Маргарита Головатенко
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