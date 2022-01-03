Главное о коронавирусе на 3 января: необычный симптом у детей, прогноз окончания пандемии, Месси заболел
В Казани стало меньше туристов из-за пандемии COVID-19
- В Казани из-за пандемии COVID-19 в Новый год стало меньше туристов и снизились сроки проживания в отелях. По данным Ассоциации хостелов Татарстана, в новогодние дни хостелы загружены на 60%.
- Заполняемость ресторанов Казани в новогоднюю ночь составила почти 100%. Из них 80% обеспечили туристы, как сообщила исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова.
- За первые два дня 2022 года диагноз COVID-19 официально получили 188 жителей Татарстана.
Эпидемиолог допустил завершение пандемии COVID-19 в мае
- Президент Владимир Путин подписал указ о награждении врачей и медработников за большой вклад в борьбу с коронавирусом. Ордена Пирогова удостоились 18 врачей из Московской области и Удмуртии, медали Луки Крымского — 36 медсестер, санитарок и фельдшеров из медучреждений Московского региона. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили девять врачей, работающих в столичном Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии.
- Эпидемиолог, бывший главный санитарный врач РоссииГеннадий Онищенко выразил мнение, что пандемия коронавируса может завершиться в мае при соблюдении всех антиковидных требований и проведении вакцинации. На сегодняшний день, по его словам, нет оснований для паники и введения нерабочих дней.
- Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что одним из симптомов COVID-19 у детей могут быть «ковидные пальцы» — осложнение, которое напоминает обморожение.
- В России спад заболеваемости коронавирусом может продлиться до конца новогодних праздников, но после стоит ожидать роста числа заболевших. Такое мнение выразил врач-терапевт и основатель приложения «Справочник врача» Константин Хоманов. Сейчас идет вытеснение штамма «дельта», но при этом количество пациентов с тяжелым течением почти не изменилось.
- За минувшие сутки в России от коронавируса умерли 811 человек. Это минимальное значение с конца сентября 2021 года. Также в стране зарегистрировали минимальное число выявленных случаев COVID-19 за неделю с сентября прошлого года: 145 946 и 134 858 соответственно.
- В России могут наладить производство западных вакцин от COVID-19 для внутреннего потребления, если в этом будет социальная и экономическая целесообразность, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. В стране уже производят один иностранный препарат — вакцину выпускает российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca. Продукция идет исключительно на экспорт.
- Люди со второй и четвертой группами крови более подвержены воздействию коронавируса, говорит доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. У людей с первой и с третьей группой есть антитела к антигену А, который имеет небольшое сходство с коронавирусным антигеном. Они могут обеспечить некоторую защиту от инфекции.
- Переболевшим COVID-19 полезно читать вслух по 15 минут каждый час, заявил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия. Для человека, перенесшего инфекцию, очень важно, чтобы дыхательная мускулатура, в том числе межреберные мышцы, хорошо работали.
- Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что в январе вполне возможен подъем заболеваемости COVID-19 из-за штамма «омикрон». Правда, при этом будет меньше случаев госпитализации.
В декабре был максимум заражений за всю пандемию
- В декабре 2021 года в мире выявили 24,7 млн случаев заражения коронавирусом. Это максимум за всю пандемию. Эпицентрами распространения стали Западная Европа и Северная Америка.
- С 10 января власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) запретят подданным и резидентам покидать пределы страны без наличия сертификата о полной иммунизации от коронавируса любым из одобренных в стране препаратов. Требование не коснется лиц, которые не привиты по медпоказаниям.
- Футболист французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси заразился COVID-19. Кроме него, в ПСЖ заболели Хуан Берната, Серхио Рико и Натан Битюмазаль.
- Премьер-министр Болгарии Кирил Петков поручил полиции проверить сертификаты о вакцинации у каждого из умерших от COVID-19. В стране за минувшие сутки умерли 28 человек, а всего страна потеряла уже 30 983 жителей. При этом около 4% умерших были привиты от COVID-19.
2022-01-02 +++ Amsterdam +++ #2januariamsterdam #klaarmetrutte #wef #eindelockdownnu #Museumplein #StopQR #HoldTheLine #NoThankYou #NoVaccinePassport #coronaprotest #COVID19 pic.twitter.com/9E4ldQnTvI— Guerrilla Reporters (@GuerrillaRepor1) January 2, 2022
- 2 января в Амстердаме произошли столкновения между полицией и вышедшими на митинг против локдауна жителями. В акции приняли участие более 3,5 тысячи человек. Полицейские применяли щиты и дубинки.
- С 3 января во Франции объявили обязательный масочный режим в общественных местах для детей с шести лет. Ранее это требование распространялось на все население старше 11 лет. В ряде городов, в том числе в Париже, масочный режим действует и на улицах.
- Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предупредил, что вероятность резкого роста госпитализаций больных из-за омикрон-штамма сохраняется, несмотря на то, что пока этот показатель растет гораздо меньшими темпами, чем число выявленных случаев заражения.
Татьяна ЛеухинаОбществоМедицина Татарстан
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