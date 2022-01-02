В России выявлен минимум смертей от коронавируса с конца сентября 2021 года

За последние сутки в России от коронавируса умерли 811 человек. Это минимум с конца сентября 2021 года. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.



Наименьший показатель был зарегистрирован 27 сентября 2021 года. Тогда скончались 79 человек в стране. Также с 21 декабря фиксируется суточная смертность от коронавирусной инфекции на уровне менее тысячи человек.

Кроме того, количество выявленных в России за неделю случаев заражения COVID-19 стало минимальным с сентября 2021 года. Зарегистрировано 145 946 случаев заболевания, в сентябре их было 134 858.

Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки в стране выявили 18 233 случая COVID-19.



Дарья Акимова