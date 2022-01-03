Академик РАН посоветовал переболевшим коронавирусом читать вслух по 15 минут в час

Людям, которые переболели коронавирусом, полезно читать вслух по 15 минут каждый час — это хорошо для восстановления дыхательной мускулатуры. Об этом рассказал «РИА Новости» в интервью Лео Бокерия, академик РАН, президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.

«У меня есть метод, может, кто-нибудь меня услышит. Я очень многим моим друзьям, знакомым, когда они заболели, рекомендовал читать по 15 минут любой текст вслух, в один час 15 минут», — говорит врач.

При этом сообщает: совершенно неважно, что именно читать — хоть инструкцию к холодильнику. По его словам, это самый эффективный способ к тому, чтобы заставить работать межреберные мышцы и другие элементы дыхательной мускулатуры.

Напомним, не так давно Минздрав РФ выпустил новую, уже 14-ю, версию рекомендаций по лечению COVID-19. В частности, в новом документе упоминается омикрон-штамм, актуализирована информация о методах лечения, есть данные о новых лекарствах, о препаратах противовирусных моноклональных антител для пациентов из групп особого риска тяжелого течения заболевания. Внесен пункт о вакцине для подростков «Спутник М», у которой уже есть регистрационное удостоверение.



Людмила Губаева